Mor un motorista al xocar amb un turisme a Vilassar de Mar

Un motorista ha mort aquest dimecres en un accident a la carretera N-II de Vilassar de Mar (Barcelona), on han topat un turisme i una motocicleta, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.06 hores després que un turisme i una motocicleta hagin topat, i com a conseqüència de l'accident, el conductor de la motocicleta ha estat traslladat a l'Hospital Can Ruti de Badalona (Barcelona), on ha mort als 45 anys.





Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).