Badalona i Sant Adrià acorden enderrocar el mur del carrer d’Eduard Maristany a l’alçada de les Tres Xemeneies

Abans de dos mesos els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs signaran el conveni amb Endesa i Metrovacesa que permetrà enderrocar el mur i ampliar fins als 20 metres d’amplada el carrer d’Eduard Maristany en el seu tram a tocar de les Tres Xemeneies. Les obres, amb un pressupost de 800.000 euros, començaran aquest mateix any i estaran enllestides durant el primer semestre de l’any 2022.





Carrer d'Eduard Maristany (Ajuntament de Badalona)





L’anunci d’aquest acord i aquest calendari l’han fet públic avui en roda de premsa l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau i el director de sòl de Metrovacesa i conseller del Front Marítim del Besòs, Miguel Díaz, que han estat acompanyats per la directora general, Isabel Buesa, i el director de Patrimoni d’Endesa, Antonio Conchero.





L’actual mur que separa els terrenys de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies provoca un “coll d’ampolla” en deixar el vial del carrer d’Eduard Maristany amb una amplada de només 6 metres que comprimeix el pas de vehicles i vianants. Les obres d’enderrocament de l’actual mur permetran que el nou vial disposi de 20 metres d’amplada, amb espai per a vianants, ciclistes i vehicles, es renovi l’enllumenat, el clavegueram, l’asfalt i les voreres, la senyalització i s’hi posarà arbrat, amb una renovació integral d’un espai molt degradat durant anys.





Donar resposta a una demanda històrica





L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que “estem davant d’un moment històric que permetrà, després de molts anys, fer un pas més en la dignificació i el desenvolupament d’una part tan important de la ciutat com és el barri de La Mora”. “Amb aquest acord tan transcendent ens permetrà la millora i la connectivitat de la franja litoral, un dels espais que ha esdevingut dels més concorreguts i utilitzats per la ciutadania”, ha afegit Garcia Albiol. Per a l’alcalde, la transformació entorn de les Tres Xemeneies, “és dels desenvolupaments urbanístics i socials més importants que s’han de produir durant els pròxims anys en l’àmbit metropolità”.





En aquest sentit, l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, ha afegit que la millora d’aquest entorn permetrà la connexió dels passejos i dels carrils bici que ara connecten la Diagonal des de Barcelona amb l’estació de Sant Adrià i que ara milloraran i perllongaran la seva connectivitat amb Badalona. “És una fita important, abans era una zona industrial i ara aquest espai es recuperarà per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.





Per la seva banda, Miguel Díaz, conseller del Front Marítim del Besòs, la UTE que gestiona el desenvolupament dels terrenys propietats d’Endesa i Metrovacesa, ha destacat que “per a les empreses és una satisfacció poder formar part d’una millora tan evident per a l’interès general” i per això han arribat a l’acord amb els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià.