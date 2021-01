Iberdrola, inclosa en el Bloomberg Gender Equality Index per quart any consecutiu

Iberdrola es manté com un referent en matèria d'igualtat d'oportunitats i així ho demostra la seva inclusió, per quart any consecutiu, al Bloomberg Gender Equality Index (GEH), que avui ha donat a conèixer els resultats de la seva edició 2021.





El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, durant una trobada amb empleats el 2019 a





El grup ha millorat la seva puntuació respecte a l'any anterior, gràcies al seu afany de millora contínua i a la introducció de noves mesures en favor de la igualtat. De fet, durant 2019, any que avalua la nova edició del GEH, Iberdrola va aconseguir la igualtat salarial entre homes i dones, tal com recull el seu primer Informe de Diversitat i Inclusió.





La igualtat retributiva és precisament un dels cinc pilars que Bloomberg analitza per compondre aquest índex, juntament amb el lideratge i la gestió de talent de les dones, la cultura inclusiva, l'existència de polítiques sobre assetjament sexual i el paper de les dones en la seva marca . En total, 74 paràmetres en els quals Iberdrola ha demostrat el seu bon acompliment.





Per dur a terme aquest índex, de què formen part 380 companyies d'11 sectors d'activitat, Bloomberg analitza les dades de més de 11.500 companyies de tot el món, amb capitalitzacions superiors als 1.000 milions de dòlars. Amb la seva metodologia, busca proporcionar informació transparent i comparable als inversors interessats en criteris mediambientals, socials i de governança (ESG, per les sigles en anglès).





En el cas d'Iberdrola, el GEI ha valorat de forma molt positiva la divulgació d'informació relacionada amb diversitat i igualtat d'oportunitats. Tal com recull el seu Informe de Diversitat i Inclusió, aquests dos aspectes són considerats una prioritat estratègica per al creixement sostenible de la companyia. En l'àmbit de la igualtat de gènere (Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 de l'Agenda 2030), Iberdrola ha assumit ambiciosos compromisos.





La companyia preveu, per exemple, incrementar la presència de dones en llocs directius fins al 30% el 2025, des del 20% de 2019. En els últims cinc anys s'han registrat avanços significatius en aquest àmbit -malgrat tractar-se d'un sector amb presència reduïda de dones- incrementant-se en un 31,3% el nombre de dones en llocs directius.