Les empreses hauran d'assumir un 60% de el cost dels projectes finançats per Brussel·les

Les companyies espanyoles començaran rebre injeccions de capital provinents dels fons aprovats per la Unió Europea (UE). L'objectiu és transformar el teixit productiu per aconseguir que l'economia del continent torni a ser competent després de la crisi del Covid-19. No obstant això, tal com informa Vozpópuli, les empreses que rebin aquests fons han de finançar un 60% o més del cost dels projectes d'inversió per als que rebin ajudes.





El Govern té la intenció d'utilitzar un sistema de cofinançament per repartir els diners que arribi d'Europa, assumint com a màxim el 30 o el 40% de el cost i, la resta, que vagi a compte de el sector privat. Amb aquest sistema, Espanya pretén que els 150.000 milions d'euros que rebi acabin multiplicant el seu valor. En 2021 s'espera repartir 27.000 milions.





Els diners es repartirà a través de dues vies: licitacions per part de l'Administració o subvencions o ajudes directes per a projectes d'inversió.





La resta es repartirà a través de col·laboracions públic-privades, com els consorcis, els convenis, les societats d'economia mixta i els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica , segons informa Vozpópuli.