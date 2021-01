Iglesias ordena Podemos fer campanya contra Illa per evitar que sigui president

Pablo Iglesias ha ordenat a Podemos fer campanya contra Illa per evitar que sigui president davant el temor que ERC fracassi en les eleccions catalanes i que l'èxit de l'exministre de Sanitat tingui com a conseqüència que es produeixi un reequilibri de forces en el Consell de Ministres.





Segons explica el diari Vozpópuli, la formació "habitada" convertirà la seva campanya electoral en una bateria de durs atacs a l'socialista Salvador Illa. A el partit de Pablo Iglesias li ocupa o preocupa el seu paper en el Consell de Ministres i la "correlació de forces amb el PSOE" que controla els departaments més importants.





Iglesias creu tenir la centralitat gràcies a el suport dels independentistes al Congrés. I perquè això es mantingui és fonamental que ERC estigui del seu costat i que controli la Generalitat sense que l ' "efecte Illa" dificulti un pla preparat des de fa anys.





L'estratègia d'Iglesias és clara: "Està disposat a sacrificar als Comuns per tal de salvar ERC". "Els Comuns estan condemnats. Les seves perspectives són les pitjors de sempre. Però la clau és que ERC no acabi com a tercera força, després de PSC i de JuntsXCat, perquè la irrellevància de Podem s'estendria a Madrid", sostenen a Vozpópuli





Iglesias ha ordenat a Podem fer campanya contra Illa. foto @EuropaPress





L'estratègia de l'equip de confiança d'Iglésias ha imposat en els seus terminals a Catalunya és la que els atacs a l'candidat de PSC i exministre de Sanitat han de ser insistents i directes. També a Madrid, dirigents com Jaume Asens, molt afí a el món independentista, han carregat contra l'exministre amb unes paraules i un estil que han sorprès en el partit d' Ada Colau, que lidera la llista dels morats.





El pla que té Iglesias en el seu cap des de 2017 planteja crear una aliança en tots els nivells de l'Estat (nacional i territorial) amb el nacionalisme. Podem donar suport des de llavors la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, en contra de dirigents com Carolina Bescansa, que van ser apartats. I entre ERC i Podem es va instal·lar una col·laboració que ha permès, gràcies a el gir ideològic de l'PSOE, fer pujar a Sánchez a la Moncloa.





Iglesias, per tant, insta ajudar ERC. La seva ofensiva anirà contra Illa i contra els de Carles Puigdemont per salvar la seva centralitat en el Govern i lligar a Sánchez en el suport mutu amb ERC. Aquest era el pacte entre cavallers d'Esglésies amb Sánchez, que comptava amb el suport de Miquel Iceta . L'entrada en joc d'Illa, un dirigent que aspira a dividir l'independentisme per reafirmar a PSC, preocupa.





Fonts de Podem admeten que la relació entre Sánchez i Iglesias ha anat empitjorant després de l'anunci d'Illa. El vicepresident segon no para de mirar de reüll el president. I l'única esperança que té per evitar cops de timó és que al Congrés el PSOE sempre depengui de la suma d'escons de Podem i ERC: "Aquí no es tracta de 35 diputats [els de Podem], sinó dels 48 de la suma de Podem i ERC ", no paren de repetir des de les files morades.