Detenen a Espanya Eduardo Ferro, un militar uruguaià acusat de violacions de DDHH en la dictadura

L'excoronel uruguaià Eduardo Ferro, pròfug de la justícia de l'Uruguai, ha estat detingut aquest dimecres a Espanya pels presumptes delictes que va cometre durant la dictadura cívic-militar al país llatinoamericà entre 1973 i 1985.





Ho han explicat fonts properes al cas al diari local 'El Observador', que han especificat que ha estat arrestat en una localitat de València.





Ferro, un dels principals exponents del 'Pla Còndor' a Amèrica Llatina, està sent investigat per la justícia uruguaiana pel seu paper en el segrest i desaparició del militant comunista Óscar Tasssino, el segrest i tortura de la mestra Lilián Celiberti i el seu marit Universindo Rodríguez i la tortura del publicista Caludio Invernizzi, entre d'altres.





A més, una de les víctimes de la tortura durant la dictadura l'ha assenyalat com un dels torturadors del centre clandestí La Tablada.





Per la causa per la desaparició de Tassino, el 1977, Ferro estava citat a declarar el 2016, però quan els policies van anar a casa seva l'exmilitar ja no hi era. El 2017, la jutgessa del cas va emetre una ordre de crida i cerca internacional després de diverses citacions a les quals no va fer cas.





Al setembre de 2017, l'exmilitar va ser detingut en Espanya acusat de diversos delictes de lesa humanitat durant la dictadura i al juny de 2018 la justícia uruguaiana va sollicitar-ne extradició. No obstant això, Ferro va ser excarcerat durant el procés d'aprovació de la sollicitud uruguaiana, segons informa el diari 'La Diaria'.





Aquest mateix any, després de ser posat en llibertat, Interpol Espanya va demanar una pròrroga per a concretar l'extradició a l'Uruguai, en no poder situar Ferro. Les autoritats de tots dos països ara hauran de concretar com es completa el procés d'extradició, ja que l'exmilitar podria ser sollicitat per la justícia espanyola per haver fugit i haver de complir condemna a Espanya, abans de presentar-se davant la justícia uruguaiana.