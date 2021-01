Colau confirma a Catalunyapress l'eliminació dels polèmics blocs de formigó a Barcelona

En la seva cita anual al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmat a Catalunyapress el "desterrament" progressiu (a partir d'ara i en els propers mesos) dels controvertits (molt perillosos, per a molts col·lectius) "blocs de formigó New Jersey" instal·lats en les calçades de la ciutat.





A preguntes d'aquest diari, Colau ha confirmat, d'altra banda que "potents" salons com Alimentària i el Mobile World Congress treballen per intentar tornar, en el format que sigui possible, al maig i juny.





Urbanisme tàctic





En un "L'alcaldessa Respon" telemàtic a la "casa dels periodistes catalans" l'alcaldessa de Barcelona ha defensat la seva polèmic "urbanisme tàctic" a la capital catalana que ha avançat "passarà de temporal a progressiu" prenent com a referència l'actual " superilla "de Sant Antoni, la segona en dissenyar després de la de Poblenou, i que" servirà com a model d'èxit, estable i més bonic "per a la resta de la capital catalana.













En el context d'aquesta "revolució" de l'espai públic, l'alcaldessa ha confirmat que els blocs de formigó grocs "New Jersey" que van servir durant la desescalada d'estiu per guanyar espai per a vianants i terrasses seran progressivament eliminats. Des d'ara i fins al 2022. L'alcaldessa ha reiterat que, segons ell, aquesta iniciativa "ha servit per conservar milers de treball".









Alimentària i Mobile World Congress





L'alcaldessa de Barcelona ha confirmat que no tan sols s'està treballant en una nova edició de el Mobile World Congress per al proper mes de juny sinó que s'està preparant per al mes de maig el retorn d'un altre potent Saló com Alimentària a les instal·lacions de l'recinte firal de Fira de Barcelona.





En clau cultural, Ada Colau ha aprofitat per exigir a la Generalitat i als el Govern espanyol un "pla de xoc i de rescat de la cultura". Segons la seva opinió, aquestes administracions no han donat suport a el sector cultural de manera decidida.