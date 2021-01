Tremosa: "Els 208 milions en ajudes a empreses arribaran a temps rècord d'entre 30 i 40 dies"

El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha indicat aquest dijous que "els 208 milions en ajudes a empreses arribaran a temps rècord d'entre 30 i 40 dies", temps que s'han aconseguit en el departament malgrat tots els tràmits intermedis que anteriorment podien retardar entre 4 i 6 mesos.





Ramon Tremosa (EP)





En la trobada virtual del Fòrum Empresarial del Llobregat, el conseller ha detallat les línies estratègiques del seu departament enfocades a les empreses en l'actual context de crisi sanitària, econòmica i social.





Tremosa ha apuntat que està orgullós que, "en el pitjor any de la pandèmia, Fira de Barcelona ha tancat amb dèficit zero, el que permetrà tornar a l'activitat dels congressos així que la vacuna hagi fet efecte i les dades sanitàries ho permetin ".





El mateix passa amb les universitats --segons --afegeix--, atès que les ajudes de més de 500 milions d'euros han permès que tanquin l'any amb "pràcticament dèficit zero".





Una cosa que també ha destacat Tremosa és l'aprovació de les lleis de Facilitació Administrativa i de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (Apeus) "amb el suport dels principals grups de l'oposició al Parlament".





POLÍTICA EUROPEA





També ha lamentat la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, perquè "si no hi hagués hagut inhabilitació hauria pressupost i no s'estarien organitzant unes eleccions".





El conseller ha destacat "que des de la Generalitat s'ha volgut fer política europea d'ajuda al teixit productiu amb ajudes com l'estalvi del cobrament de la taxa turística o amb els avals".





Com a valoració del futur de la pandèmia, Tremosa ha indicat que "d'aquí a 15 dies es veurà com baixa la pressió hospitalària i que a la mínima que es pugui es tornaran a obrir els centres comercials, d'acord sempre a les dades del Procicat" .





L'HOSPITALET





La tinent d'Alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Rocío Ramírez, per la seva banda, ha indicat durant l'acte que "es necessita un pacte de ciutat mà a mà amb la Generalitat perquè l'Hospitalet segueixi sent la segona ciutat de Catalunya ".





En el cas de l'Hospitalet, el conseller d'Empresa ha afegit: "La connexió amb l'alcaldessa ha estat molt bona i estem tancant acords contra la pobresa energètica per a resoldre problemes de no pagament del gas natural per no haver de retallar el subministrament durant la crisi ".