Disney + elimina Peter Pan, Dumbo o El llibre de la selva del seu catàleg infantil per ser racistes

Disney ha decidit retirar del catàleg infantil de la seva plataforma de streaming, Disney +, diversos dels seus clássics d'animació com Peter Pan (1953), Dumbo (1941), La dama y el vagabundo (1955), El Llibre de la Selva (1967) i Els aristogats (1970), a causa del seu contingut racista. Aquestes cintes han passat a ser considerades com a contingut apte només per a per a majors de 7 anys i han estat bloquejades en els perfils infantils.





Interfície de Disney + (EP)





Una mesura que Disney pren després que el passat mes d'octubre, la plataforma ja inclogués un advertiment per contingut racista o representació negativa de diferents cultures o persones en diverses de les seves pel·lícules d'animació clàssiques, com les pròpies Peter Pan i Dumbo al costat d'altres com Fantasia o La dama i el vagabund.





"Aquest títol inclou representacions negatives i / o maltractament de persones o cultures", diu el nou avís. "Aquests estereotips estaven equivocats llavors i estan equivocats ara. En lloc d'eliminar aquest contingut, volem reconèixer el seu impacte nociu, aprendre d'ell i generar debat per crear junts un futur més inclusiu. Disney es compromet a crear històries amb temes inspiradors i ambiciosos que reflecteixin la rica diversitat de l'experiència humana a tot el món ", assenyalava l'advertència.





Són diversos passatges d'aquestes pel·lícules les que han motivat la decisió de Disney. En el cas de Dumbo, entén que es ridiculitza i estereotipa als esclaus afroamericans que treballaven en les plantacions el passat segle als Estats Units. Especial atenció en aquest sentit mereix el tema 'The Song of the Roustabouts'.





En el cas de Peter Pan, és la representació dels nadius americans la qual es realitza de forma indeguda i amb tints despectius o burletes, especialment en un altre passatge musical, la cançó What Makes Xarxa Man Xarxa.





Mentre que a Los aristogaos és la estereotipada imatge de Shun Gon, un gat siamès, la

que realitza caricatura racista dels asiàtics.





A l'octubre companyia també va habilitar un enllaç, Disney.com/StoriesMatter, amb informació

sobre l'impacte de la narració diversa en la cultura. Disney + va decidir anteriorment descartar

del seu catàleg la pel·lícula Cançó de sud pel seu contingut racista. "No és apropiada en el

món d'avui ", va afirmar Bob Iger, CEO de Disney.