Científics alerten sobre "un futur espantós d'extinció massiva" que amenaçarà la supervivència humana

El planeta s'enfronta a un "futur espantós d'extinció massiva, deteriorament de la salut i trastorns climàtics" que amenacen la supervivència humana a causa de la ignorància i la inacció, segons un grup internacional de científics, que adverteix que la gent encara no ha comprès la urgència de la biodiversitat i crisi climàtiques.





Els 17 experts, inclòs el professor Paul Ehrlich de la Universitat de Stanford, autor de The Population Bomb, i científics de Mèxic, Austràlia i els EE. UU, diuen que el planeta està en un estat molt pitjor del que la majoria de les persones, fins i tot els científics, van entendre.





"L'escala de les amenaces a la biosfera i totes les seves formes de vida, inclosa la humanitat, és de fet tan gran que és difícil de comprendre fins i tot per als experts ben informats", escriuen en un informe publicat a Frontiers in Conservation Science i recollit per The Guardian, que fa referència a més de 150 estudis que detallen els principals reptes ambientals del món.





L'informe adverteix que les migracions massives induïdes pel clima, més pandèmies i conflictes pels recursos seran inevitables a menys que es prenguin mesures urgents.





"El nostre no és una crida a la rendició; el nostre objectiu és oferir als líders una "dutxa freda 'realista de l'estat de la planeta que és essencial per planificar i evitar un futur espantós", afegeix.





Bregar amb l'enormitat de el problema requereix canvis de gran abast en el capitalisme global, l'educació i la igualtat, diu el document. Aquests inclouen abolir la idea de creixement econòmic perpetu, fixar un preu adequat a les externalitats ambientals, aturar l'ús de combustibles fòssils, frenar els lobbies corporatius i donar poder a les dones, argumenten els investigadors.





L'informe arriba mesos després que el món no complís amb un sol objectiu de biodiversitat d'Aichi de l'ONU, creat per aturar la destrucció de el món natural, la segona vegada consecutiva que els governs no van aconseguir els seus objectius de biodiversitat de 10 anys. Aquesta setmana, una coalició de més de 50 països es va comprometre a protegir gairebé un terç el planeta per 2030.





S'estima que un milió d'espècies estan en risc d'extinció, moltes en dècades, segons un informe recent de l'ONU. "El deteriorament ambiental és infinitament més amenaçador per a la civilització que el trumpismo o el Covid-19", va dir Ehrlich a The Guardian.





A The Population Bomb, publicat el 1968, Ehrlich va advertir sobre una imminent explosió demogràfica i centenars de milions de persones morint de fam. Tot i que ha reconegut que alguns temps estaven equivocats, ha dit que defensa el seu missatge fonamental que el creixement de la població i els alts nivells de consum de les nacions riques estan impulsant la destrucció.