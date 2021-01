El bloc de dretes guanyaria al Govern de coalició a les eleccions, segons el CIS

El Baròmetre de gener del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) manté al PSOE encapçala amb un suport del 20,7%, superant la seva dada del mes anterior, però el PP creix en una proporció similar i la suma de PP, Vox i Ciutadans segueix per sobre de les formacions de Govern de coalició.





L'enquesta, realitzada en plena tercera onada del coronavirus, col·loca els socialistes amb 10,2 punts per davant de PP, que al gener s'anota un percentatge de vot del 20,5%. Per contra, tant Unides Podem com Vox i Ciutadans empitjoren els seus registres de desembre.













AUGMENTA LA POBLACIÓ DISPOSADA A VACUNAR





El 72,5 per cent de la població a Espanya assegura que està disposada a vacunar enfront del Covid-19 de forma immediata, si bé el 16,5 per cent assenyala que no vol posar-se-, segons es desprèn del Baròmetre de novembre de Centre d' investigacions Sociològiques (CIS), publicat aquest dijous.





Ara bé, un 2,5 per cent diu que es posaria la vacuna si té garanties, està provada i és fiable; un 0,2 per cent trasllada la seva decisió a l'origen de la vacuna; un 0,8 per cent si compta amb informació suficient sobre les mateixes; i un 1,3 per cent si així li ho aconsellen les autoritats, científics o sanitaris. No obstant, un 4,5 per cent té dubtes en si posar-se-o no.





Pel que fa al motiu pel qual no es vacunarien de forma immediata, el 26,3 per cent diu que és per por que tinguin riscos per a la salut / efectes secundaris-col·laterals, el 23,5 per cent perquè no es fia de les vacunes i el 14,1 per cent perquè prefereix esperar a veure com funcionen.





A més, un 5,7 per cent no creu que siguin eficaces; un 3,4 per cent diu que és perquè hi ha altres persones més vulnerables o de major risc, o per tenir al·lèrgies, altres malalties o tractaments, estar donant la lactància o estar embarassada; un 2,4 per cent perquè considera que té poques probabilitats de contagi; un 2,1 per cent perquè ja ha passat el Covid-19; un dos per cent per falta d'informació; i un u per cent perquè mai es vacuna.