Canadell dimiteix com a president de la Cambra de Barcelona per dedicar-se a la campanya del 14F

El president de la Cambra Barcelona, Joan Canadell, ha presentat aquest dijous la seva dimissió com a màxim responsable de l'entitat, coincidint amb l'inici de la campanya de les eleccions de l'14F i la seva condició de membre de la candidatura d'JxCat





Joan Canadell (EP)





Canadell ho ha anunciat durant la presentació de l'estudi 'Convergència amb els frugals i dèficit fiscal', i ha afirmat que renuncia "amb nostàlgia però havent complert amb els objectius marcats".





El dirigent ha valorat molt positivament l'etapa al front de la càmera "on s'han aconseguit objectius com recuperar l'esperit d'ajuda als petits i mitjans empresaris, on s'han obert debats i s'ha donat suport o contradit a la Generalitat segons s'ha considerat" .





No obstant això, en negatiu ha valorat que "no hem estat capaços d'aprovar la Llei de Cambres".

El seu lloc l'ocuparà l'enginyera Mònica Roca, la primera dona a presidir la Cambra de Barcelona en els seus més de 130 anys d'història.





PAPER DE LA CAMBRA DURANT LA CRISI





Canadell, en el seu discurs de renúncia ha indicat també que deixa la càmera amb nostàlgia però tranquil per "haver demostrat que els independentistes som capaços d'administrar grans organitzacions i estar a disposició d'ajudar a les empreses en els moments oportuns".





Com a accions que ha dut a terme la Cambra de Barcelona estant a l'càrrec, ha destacat les accions per aconseguir respiradors, bates i equips protectors durant la crisi sanitària, així com 14 milions de màscares; la creació d'el Centre d'Blockchain de Catalunya, ila recuperació de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC.)





Ha afegit també que des del seu lloc polític es compromet a "fer realitat la Llei de Cambres com més aviat millor", un dels principals motius pels quals indica que es presentarà a les pròximes eleccions a Catalunya.





Sobre l'estudi presentat aquest dijous, Canadell ha indicat que és possible assolir el nivell competitiu dels països frugals "si se segueixen els mateixos passos i s'inverteix on s'ha d'invertir", afegint que és important que Catalunya elimini l'actual dèficit en infraestructures estimat en 45.000 milions d'euros.