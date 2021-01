Alumnes de Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí participen en el programa educatiu de la Fundació Naturgy sobre tecnologies energètiques

Alumnes de l'escola Àgora, a Sant Cugat (Naturgy)





Més d’un miler d’alumnes d’Infantil, Primària i Secundària de Terrassa, Sabadell, Sant Cugat i Rubí participen aquests curs en tallers sobre els reptes actuals de l’energia i les noves tecnologies energètiques, que la Fundació Naturgy realitza en centres educatius dels quatre municipis. Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa de divulgació Efigy Education, amb el qual té previst arribar enguany a 12.000 estudiants de tot Espanya.





Les escoles vallesanes que participen aquest curs en el programa són l’Escola Tecnos, l’Escola Maria Auxiliadora i l'Escola Àgora, de Sant Cugat; l’Escola Salvador Vinyals, de Terrassa; l’Escola Regina Carmeli, l’Escola Ribas i l’Institut Torrent dels Alous, de Rubí; i l’Escola Cifuentes i l’Escola Mas Boadella, de Sabadell. En total, s’hi faran una cinquantena de tallers presencials, amb estrictes mesures de seguretat en compliment de la normativa Covid per garantir la seguretat dels alumnes; i 6 tallers en format virtual.





Després d’aquestes sessions , el programa tindrà continuïtat durant tot el curs, amb continguts sobre energia en l’àmbit de les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), adaptats a tots els nivells del currículum escolar. L’objectiu és, també, impulsar les vocacions tecnològiques des de ben aviat.





La Fundació Naturgy posa a l’abast de les generacions més joves els coneixements més actualitzats sobre noves tecnologies energètiques, com el gas renovable i els seu paper en l’economia circular, i la transició cap a un sistema d’energia més sostenible.





Cristina Madueño, tutora de P5 de l’Escola Àgora de Sant Cugat, va valorar positivament l’activitat “que lliga molt estretament amb els continguts que ja hem treballat a classe i facilita que els infants, des de ben petits, comencin a reflexionar sobre com les petites accions quotidianes -com ara anar a l’escola-, tenen un impacte sobre el medi ambient”.





“El nostre objectiu és que professors i alumnes tinguin accés a la informació tècnica més actualitzada en matèria energètica, i per això també oferim a les escoles materials didàctics addicionals per treballar de forma autònoma a classe, com ara els nostres Energykits, aplicacions on line, el programa Aprenentatge-Servei o el Certamen Tecnològic Efigy”, afirma la cap d’Educació i Divulgació de la Fundació Naturgy, Eva Buch. “A més, oferirem el suport dels professionals de la companyia als docents, per què actualitzin els seus coneixements d’energia, medi ambient i eficiència energètica”, afegeix Buch.





Fundació Naturgy i la seva vocació educativa





Efigy Education és el principal programa educatiu de la Fundació Naturgy que, des del 2012 i a través de diferents accions, ha rebut el reconeixement i la collaboració d’institucions de referència en l’àmbit de l’educació i la investigació, com ara la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), la conselleria d’Educació i Investigació de la Comunitat de Madrid, el Consorci d’Educació de Barcelona, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació o la Fundació Jaume Bofill.





La Fundació Naturgy té com a objectius transferir coneixement sobre les noves tecnologies energètiques i la transició energètica, així com divulgar valors de preservació del medi ambient i el consum responsable de l’energia. Creada l’any 1992 per la companyia energètica, també desenvolupa programes d’acció social, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.