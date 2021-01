Proven un anticòs per tractar diversos tipus de càncer de pulmó de cèl·lula no petita

Des d'avui i fins diumenge que ve 31 de gener, se celebra el Congrés Mundial de Càncer de Pulmó 2020, organitzat per l'Associació Internacional per a l'Estudi de l'Càncer de Pulmó (IASCL en les seves sigles en anglès). A causa de la situació de pandèmia per COVID, aquest esdeveniment en el qual es reuneixen científics, investigadors i representants de pacients en el camp de el càncer de pulmó de tot el món, es realitza de forma virtual.





Investigadors de l'Institut Oncològic Dr Rosell (IOR) tenen una presència destacada en aquesta edició de l'congrés ja que participaran amb disset estudis, bé en format de comunicació oral o en format pòster, sobre els diferents avenços que s'estan duent a terme a tot el món per trobar nous fàrmacs i teràpies en càncer de pulmó.





L'assaig clínic Chrysalis





Alteracions en els gens EGFR i MET en cèl·lules de càncer de pulmó activen la seva funció tumoral i impulsen el seu creixement a través d'una major proliferació cel·lular, invasió i metàstasi. L'assaig clínic Chrysalis és un estudi en fase I que avalua l'eficàcia de Amivantamab en el tractament de pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita avançat amb mutacions en els gens EGFR i / o MET





"Estem provant un anticòs biespecífico capaç d'actuar sobre les mutacions comunes en EGFR, les insercions en l'exó 20 d'EGFR (una mutació rara) i també sobre les mutacions que causen la pèrdua de l'exó 14 de MET" explica el Dr. Santiago Viteri , cap clínic de l'IOR a l'Hospital Universitari Dexeus.





"La gran diferència és que fins ara per a aquest tipus de tumors gairebé tots els tractaments que hem provat han estat inhibidors orals molt específics d'EGFR. L'ús d'aquest anticòs d'administració endovenosa permet bloquejar simultàniament les vies d'EGFR i MET "afegeix el Dr. Viteri.





Foto: Institut Oncològic Dr. Rosell (IOR)





"Hi ha tumors dirigits per mutacions en EGFR, altres per mutacions en MET i altres que comencen activant EGFR però que es fan resistents als tractaments actuals mitjançant l'activació de la via MET. Així doncs, Amivantamab serviria en diferents tipus de pacients. De fet, l'assaig en fase I té diferents cohorts segons el tipus de mutació que presenti el pacient ".





Vies diferents i mecanismes d'acció diferents





"Hem vist que l'anticòs no només actua per mitjà de l'bloqueig de la interacció entre el lligand i el receptor, sinó que a més pot generar una resposta immune".

A la via de l'oncogèn MET actua bloquejant el receptor MET impedint l'activació de la via i frenant el creixement de l'tumor. No obstant això, en la via EGFR el que fa l'anticòs a l'unir-se receptor és generar una resposta immune de manera que els macròfags i les cèl·lules T killer eliminen la cèl·lula tumoral.





Insercions en l'exó 20 de gen EGFR





A partir d'l'assaig Chrysalis s'han posat en marxa altres estudis per avaluar amb més detall el potencial d'aquest anticòs biespecífico. Es tracta dels assajos Chrysalis-2, Papallona i Papilion.





"L'assaig Papilion és molt interessant perquè avaluarà l'eficàcia de Amivantamab combinat amb quimioteràpia en pacients de càncer de pulmó de cèl·lula no petita originat per insercions en l'exó 20 d'EGFR. Es tracta de mutacions rares que representen el 1,4% de tots els càncers de pulmó i actualment no té un tractament específic "afirma el Dr. Santiago





Viteri.





Per això en el congrés es va a destacar la importància de l'anàlisi molecular mitjançant tècniques de nova generació. "En el cas de les mutacions en exó 20 a l'tractar-se d'mutacions rares, no sempre es detecten perquè no tots els laboratoris estan preparats. Existeixen al menys 102 mutacions diferents localitzades en l'exó 20 i amb les tècniques normals et pots perdre fins a la meitat dels casos que podrien beneficiar-se de tractaments específics ".

A més de Chrysalis, l'Institut Oncològic Dr Rosell estarà present al Congrés Mundial de Càncer de Pulmó en la presentació dels avanços d'altres assaigs clínics en què participa entre els quals destaquen els assajos VISION, Summit i Nadim





