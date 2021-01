El públic triarà en una gala la cançó de Blas Cantó per al Festival d'Eurovisió 2021

Blas Cantó (EP)





RTVE està preparant una gala especial, en directe, en què el públic decidirà quina cançó interpretarà el representant espanyol, Blas Cantó, a la final del 22 de maig del Festival d'Eurovisió 2021.





Segons ha informat aquest dijous la Corporació pública, els espectadors podran votar per la seva cançó preferida a través del web, l'APP de RTVE d'Eurovisió, trucada telefònica o via SMS.





Pel que fa al desenvolupament de la gala, RTVE ha assenyalat que, a més d'interpretar els dos temes per festival europeu, l'artista murcià compartirà duets a l'escenari amb artistes i amics. "Presentarem dues cançons totalment diferents. Hem treballat molt i vam presentar diverses opcions", ha explicat Cantó a la cadena pública.





Un equip de RTVE, al costat de la discogràfica Warner Music, l'equip de Blas i el mateix artista van triar les dues cançons que havien d'anar a la gala. "Són dues coses que sí que sóc a l'escenari i que puc defensar perfectament", ha declarat, al temps que ha afegit: "Si volem que decideixi el públic, va a triar de veritat. No hi haurà jurat. Entenc que hi haurà molt debat, en si volem a un Blas o a un altre, però sempre són cançons que em representen perquè he format part de la composició ".





El representant espanyol a Eurovisió 2021 no vol anar sol al certamen. "Aquest any m'ha donat una altra oportunitat. Vull explicar amb la veu dels eurofans. Vull que tothom vingui amb mi de la mà i ens donem suport perquè a Eurovisió anem tots. L'energia d'Eurovisió a Espanya s'encomana", ha conclòs.