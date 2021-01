Els hiverns tindran entre 8 i 23 dies càlids més el 2050 pel canvi climàtic

Els hiverns d'estendre la seva durada entre 8 i 23 dies a conseqüència del canvi climàtic a les properes tres dècades, segons un estudi de 'Eltiempo.es', que pronostica per al 2050 més dies càlids i onades de fred menys gèlides.





En concret, en ciutats com Valladolid, l'hivern tindrà 20 dies càlids; a Sevilla, 22 dies més; Vigo (Pontevedra), 26 dies més i fins a 32 dies més llargs seran els hiverns a Cadis el 2050.





A més, s'esperen 15 dies menys de mínimes sota zero al centre peninsular i les mínimes extremes seran menys fredes de les actuals: Saragossa -2ºC, Madrid i Albacete -3ºC, Sòria i Terol -7ºC i Conca -8ºC.





L'estudi exposa que tot i que l'estació més afectada pel canvi climàtic serà l'estiu, l'hivern podria augmentar el seu nombre de dies càlids, la seva temperatura mitjana i "els episodis d'altes temperatures".





Així, adverteix que els actuals dies càlids a l'hivern podrien convertir-se en "l'habitual" en 2050. També augmentarà en 10 dies càlids a Madrid, pel que fa al present; 11 dies més a Barcelona i fins a 23 dies més a Ceuta.





Així mateix, les mínimes extremes tendiran a ser menys gèlides que en l'actualitat. A Madrid i Albacete la mínima més extrema seria de -3ºC, a Saragossa -2ºC, a Sòria i Terol -7ºC ia Conca -8ºC. Per contra, a la costa mediterrània ni tan sols en el dia més fred es produirien gelades.





En total, s'espera que els hiverns del futur tinguin 15 dies menys de mínimes per sota de zero al centre de país. Tot i això, encara apareixeran gelades en províncies com Sòria, Conca i Terol més de la meitat dels dies de l'hivern. Mentrestant, a Osca, Madrid i Ciudad Real podrien donar-se gelades uns 20 dies, a València o Cadis amb prou feines es registrarien.





D'altra banda, assenyala que al pujar la temperatura mitjana probablement pujarà el llindar establert per onada de fred i es considerarà com a tal sense temperatures tan baixes com les actuals.





En concret, si a principis de segle XX havien de registrar-valors sota zero a Madrid per parlar d'onada de fred, el 2050 n'hi hauria prou amb 3ºC positius. A Càceres aquest valor serà de 5ºC i no caldria que es donessin gelades.





Com a conseqüència positiva, el canvi climàtic reduirà la mortalitat per onades de fred. L'estudi calcula que la mortalitat podria passar de les 48 víctimes a 15 i a Astúries i Cantàbria passaran de 32 víctimes a menys de 10 morts.