Bellvitge torna a ser l'hospital que ha realitzat més trasplantaments renals d'adults a Espanya

Durant l'any 2020, l'Hospital Universitari de Bellvitge ha dut a terme un total de 148 trasplantaments de ronyó en adults, el que suposa que per segon any consecutiu lideri aquest tipus d'intervenció a tot l'estat. Tot i l'impacte del Covid-19, en el transcurs del 2020 s'han dut a terme un total de 211 trasplantaments: 148 de ronyó, 56 de fetge i 7 de cor. A més del trasplantament renal, aquestes dades situen l'hospital com a segon de Catalunya i cinquè d'Espanya en el trasplantament de fetge, i tercer de Catalunya en cor.





Hospital de Bellvitge (EP)





D'altra banda, Bellvitge ha estat l'hospital català amb més nombre de donants d'òrgans, un total de 50, segons les dades de l'informe anual de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Així mateix, Bellvitge ha estat el primer centre de Catalunya pel que fa a òrgans generats, amb un total de 167.





El Dr Nicolás Manito, director del Programa de Trasplantaments de l'Hospital Universitari de Bellvitge, considera que aquests resultats, tant de donants com de trasplantaments, mostren "com gràcies a la generositat de les famílies i l'esforç dels professionals hem aguantat el cop de la pandèmia, que va detenir completament els trasplantaments entre els mesos de març i maig ". En un any marcat pel Covid-19, el primer objectiu de la coordinació i els equips de trasplantament ha estat garantir la seguretat dels pacients en unes circumstàncies extraordinàries.





Les donacions d'òrgans es van distribuir gairebé al 50% entre donants en mort encefàlica i en asistòlia (cor aturat). Concretament, les 27 donacions en asistòlia aconseguides suposen el registre més alt de tots els hospitals espanyols durant 2020. Pel que fa a la donació de teixits, Bellvitge es va situar com a tercer centre català amb un total de 157 donants i va ser el primer en obtenció de vàlvules cardíaques. Les xifres assolides consoliden l'Hospital Universitari de Bellvitge com un dels centres líders a tot l'estat en el primer i inqüestionable graó del sistema de trasplantaments.





Les conseqüències de l'emergència provocada pel Covid-19 expliquen la reducció global de les donacions d'òrgans el 2020, un 29% a Catalunya (a l'Hospital de Bellvitge un 24%), i dels trasplantaments (23% a Catalunya, 24% a Bellvitge). De forma excepcional, en el cas dels trasplantaments hepàtics s'ha aconseguit mantenir l'activitat durant 2020 gairebé en els mateixos nivells que l'any anterior. Es van realitzar 56 trasplantaments, només 2 menys que el 2019, "un fet que ens fa pensar que sense els tres mesos d'aturada hauríem superat clarament les xifres de l'any anterior", explica el Dr. Manito.





D'altra banda la reducció dels trasplantaments cardíacs en 2020 s'ha vist compensada a l'Hospital de Bellvitge per l'implant de 8 assistències ventriculars mecàniques de llarga durada (conegudes també com cors mecànics) el passat any. Aquests dispositius estan indicats com a pont per a pacients que esperen un trasplantament de cor o com a teràpia definitiva per a aquelles persones per a les que el trasplantament no és una solució vàlida i que sense una assistència mecànica no tindrien cap expectativa.