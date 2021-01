Mor per Covid-19 l'arquebisbe castrense d'Espanya, Juan del Río

L'arquebisbe castrense d'Espanya, Juan del Río, ha mort per Covid-19 aquest dijous 28 de gener al voltant de les 11.00 hores, a l'Hospital Central de la Defensa 'Gomez Ulla'. És el primer bisbe en actiu a Espanya que mor per coronavirus.





Juan del Río amb els militars (EP)





Monsenyor Juan del Río Martín va ingressar a l'Hospital dijous passat afectat per coronavirus i des de llavors el seu estat s'havia agreujat, segons ha informat l'arquebisbat castrense en un comunicat.





Tenia 73 anys i era l'arquebisbe castrense d'Espanya des de feia 13 anys. També exercia actualment el càrrec de president de la Comissió per a les Comunicacions Socials de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).





Juan del Río Martín va néixer a Ayamonte (Huelva), el 14 d'octubre de 1947. Era graduat social per la Universitat de Granada i Batxiller, Llicenciat i Doctor en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma.





Va ser ordenat sacerdot el 2 de febrer de 1974 a Piles (Sevilla), on va ser formador del Seminari Menor i rector de Sta. Maria la Major de Piles. També va ser vicerector del Seminari Major Metropolità de Sevilla, professor de Teologia del Centre d'Estudis Teològics de Sevilla i Director Espiritual de la Germandat dels Estudiants.





Entre d'altres càrrecs, també va exercir el de professor de Religió a l'Institut de Batxillerat 'Ramón Carande' de Sevilla; rector de Nostra Senyora de Valme i Beat Marcelo Spínola de Dues Germanes; delegat diocesà de Pastoral Universitària; director del Servei d'Assistència Religiosa de la Universitat de Sevilla, i director de l'Oficina d'Informació dels Bisbes del Sud d'Espanya.





L'any 2000 va ser nomenat bisbe d'Asidonia-Jerez i el 30 de juny de 2008, va rebre el nomenament d'arquebisbe castrense d'Espanya, càrrec que ha exercit fins avui, sent el màxim responsable de l'Església a Espanya de l'assistència espiritual als militars.





A la Conferència Episcopal Espanyola era president de la Comissió per a les Comunicacions Socials i també va ser membre de Consell d'Economia. El 20 d'octubre de 2011, a la CCXXI reunió de la Comissió Permanent, va ser nomenat membre de la 'Junta San Juan de Àvila, Doctor de l'Església'.





CREAR UNA CÀRITAS PER AJUDAR ELS MILITARS





Així mateix, Juan del Río va erigir una Càritas castrense integrada per militars, guàrdies civils i policies d'Espanya sorgeix per ajudar a aquells companys de les Forces Armades i els cossos de seguretat de l'Estat "més necessitats" i a les seves famílies.





A més, recentment, l'arquebisbe va obrir amb una aportació personal un fons d'emergència sota el nom 'El graner de José' per pal·liar "de manera ràpida i amb una tramitació mínima" les necessitats alimentàries, mèdiques, habitacionals i escolars d'aquelles persones que pateixen els efectes causats per la crisi del COVID-19.





D'altra banda, el passat mes de març de 2020, Juan del Río va iniciar un diari públic en què oferia "una guia" per als cristians davant la crisi del coronavirus. Sota el títol 'Diari d'un pastor davant el COVID-19', el prelat reflexionava sobre com afecta la pandèmia a la forma de viure i de relacionar-se.





En la seva primera publicació de 17 de març, l'arquebisbe es preguntava "què pinta Déu en el coronavirus?" i reconeixia que davant d'una situació com l'actual d'estat d'alarma sorgeixen dubtes i interrogants: "Si Déu existeix i és tan bo: Què guanya amb aquesta pandèmia mundial que mata tantes persones innocents?".





El prelat responia que "el Creador va donar a la naturalesa les seves pròpies lleis" i que "encara que sigui el segle XXI i els avenços científics es presentin com si no tinguessin límits, la trista realitat de cada dia diu que no tot es pot explicar en aquesta vida i que hi ha qüestions que sobrepassen a la intel·ligència humana ".





CRIDAR A LA RESPONSABILITAT A LA PANDÈMIA





També instava a "deixar de banda els interessos particulars" davant la greu situació d'emergència, i feia "una crida a posar en primer pla personal i social la virtut de la responsabilitat".





Igualment, era un bisbe actiu a les xarxes socials, com Twitter, on va estar publicant missatges fins el mateix dia del seu ingrés a l'hospital. Així, el 21 de gener, amb motiu de la presa de possessió de Joe Biden com a president dels Estats Units, Juan del Río posava la missa celebrada abans de la presa de possessió com a exemple que "la religió i la tradició, no són obstacles per a una secular democràcia i sana pluralitat ". "No aniria malament que aquí, ens alliberéssim de tants prejudicis antireligiosos!", Desitjava.





Els capellans castrenses, els equips de govern de l'Arquebisbat i del Seminari 'San Juan Pablo II', els seminaristes i el personal de la Cúria s'han "unit a la família en aquests moments de dolor" i han elevat "les seves oracions per l'etern descans "de qui va ser el seu pastor.





Monsenyor Juan del Río és el primer bisbe en actiu d'Espanya que mor per coronavirus. Fa tres mesos i mig, el 15 d'octubre de 2020, també va morir per la mateixa causa Antonio Algora, que era bisbe emèrit de Ciutat Real.