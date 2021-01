Iberdrola, primera elèctrica europea i companyia de l'IBEX en aconseguir l'aprovació de les seves normes globals de privacitat i protecció de dades

El president del Grup Iberdrola, Ignacio Galán (EP)





L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha aprovat les Normes Corporatives Vinculants (NCVs) del Grup Iberdrola, convertint-la en la primera elèctrica europea i la primera companyia de l'IBEX 35, a aconseguir aquest mecanisme addicional de protecció en el marc del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).





Les Normes Corporatives Vinculants són un dels mecanismes establerts en el RGPD per fer transferències internacionals de dades personals dins d'un grup d'empreses a filials que, per estar situades fora de l'Espai Econòmic Europeu, no tenen reconegut un nivell de protecció equivalent en matèria de protecció de dades.





Aplicació d'estàndards europeus en 15 mercats





En la seva activitat diària, Iberdrola tracta i transfereix un elevat nombre de dades personals de caràcter internacional entre les diferents societats amb les que opera a 15 mercats.





L'aprovació d'aquestes Normes reforça el compromís global del grup amb la privacitat i la protecció de dades per aplicar en tots els països un model basat en l'estàndard europeu, així com el ple respecte dels drets fonamentals a la intimitat i la privacitat no només en societats europees sinó també a la resta de geografies.