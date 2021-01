14F. Casado es bolca en la campanya electoral catalana amb, com a mínim, set visites més

El president de el Partit Popular, Pablo Casado, segueix focalitzant la seva màxima atenció a Catalunya en ocasió de la campanya electoral al Parlament. Després de recolzar al seu candidat per Barcelona, Alejandro Fernández, aquest dijous a Castelldefels i a la Ciutat Comtal, el líder del PP acudirà, com a mínim, a set actes més.





Casado i la formació popular (com altres partits) s'adaptaran de manera estricta (presencial i telemàtica) als protocols sanitaris habilitats en ocasió de l'actual crisi pandèmica. Només afavoriran, per exemple, la presència d'afiliats i seguidors de la mateixa localitat on tingui lloc l'acte electoral. Durant la pre-campanya, el líder popular ja ha trepitjat territori català en una quinzena d'ocasions.





Al costat de Fernández, cap de cartell a la capital catalana, figuren Immaculada Rodriguez per Tarragona, Marisa Xandri per Lleida i Maria Àngels Olmedo per la demarcació de Girona.





Pablo Casado, en la seva última i recent visita a Barcelona amb ocasió de la precampanya de l'14-F @EuropaPress





A més del de Casado, està previst el desembarcament de presidents autonòmics del PP. Entre ells, s'espera la presència de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El PPC també comptarà amb el suport de l'ex portaveu de Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo.





Els populars catalans acudeixen a la cita del 14-F amb l'objectiu de revertir l'històric patacada de desembre de 2017 que va deixar a la formació popular amb només tres escons (dels set que ostentava) a la Cambra legislativa catalana.





El partit que lidera Casado insistirà en el missatge a l'electorat català que és el PP (ni el PSC que lidera Salvador Illa ni Ciutadans ni Vox) el que millor pot donar la batalla al sobiranisme i a l'independentisme.





Casado (com Ciutadans d'Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa) aspira que els catalans vegin que el seu partit representa la "casa comuna del constitucionalisme" des de la moderació. El seu objectiu no és la revenja després del "Procés", sinó la convivència.





En la seva última i recent visita a Barcelona, el president del PP ha encoratjat els temors contra un tripartit de PSC amb ERC. "Ja hem vist a què condueixen els tripartits, l'ordre de factors no altera el producte", va sentenciar a la capital catalana. Al seu costat, Alejandro Fernández va emfatitzar que "els catalans no som víctimes de cap maledicció bíblica, podem tirar endavant amb convivència, no tenim per què estar governats eternament per polítics sense escrúpols. I el pitjor que podríem fer és caure en les urpes del populisme ", en referència al vot en disputa amb Vox... a què alguns sondejos li atorguen entre sis i deu diputats.