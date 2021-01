El gegant Rodrigo Corrales comanda als Hispans contra la invasió víkinga

El porter cangués, fonamental per a la consecució dels dos Europeus, lidera a la selecció cap al títol mundial.





El porter de la selecció espanyola, Rodrigo Corrales | Foto: EP





Ni Ragnar Lodbrok hagués pogut derrotar ahir a Rodrigo Corrales i els seus 202cm d'alçada. El porter gallec, heroi de la selecció espanyola, va ficar al combinat nacional en les semifinals del mundial, on espera una altra selecció nòrdica, Dinamarca, que defensa entorxat i que espera retenir el centre mundial, una cosa que només podran aconseguir els víkings si sortegen al gegant de Cangas do Morrazo.





Corrales ha estat decisiu en aquesta cursa d'Espanya al Mundial d'Egipte i, en any d'Olimpíades, espera sumar la corona mundial al seu ja de per si extens palmarès. Als seus 30 anys acabats de fer, el gallec ja va ser fonamental en el seu dia per aconseguir la glòria amb dos Europeus seguits, una fita que, com va admetre per Galiciapress , "ni nosaltres mateixos podíem imaginar".









El lògic seria pensar que alçar-se amb la Copa del Món seria un colofó a una generació d'esportistes irrepetible, capaços d'unir el tron europeu i mundial, però la veritat és que el gran objectiu d'aquesta selecció són les Olimpíades de Tòquio. Els Jocs ha estat l'os històric d'un esport que ha donat innombrables alegries a país, però que en la cita olímpica no ha aconseguit superar la barrera de les semifinals, tot i que ha aconseguit tres bronzes des de 1996.





UN RECORREGUT GAIREBÉ impol·lut

Amb tot, pel cap dels Hispans ara només passa Dinamarca. Els danesos vénen de derrotar Egipte, amfitriona i sorpresa del torneig, en un duel en què van suar tinta, però compten tots els seus partits per victòries. Espanya té només una taca en aquest mundial: l'empat davant Brasil en el partit inaugural. Des de llavors, Polònia, Tunísia, Uruguai, Alemanya, Hongria i Noruega han sucumbit davant la selecció, encapçalada per un superb Corrals.





Davant els noruecs el paper de Corrals va ser notori amb un 46% d'encert en les seves intervencions sota pals. Això, sumat a una formidable defensa, va elevar les opcions d'Espanya, que si manté aquest nivell davant d'una exhausta Dinamarca té moltes paperetes de mesurar-se davant França o Suècia a la final, que tenen als de Jordi Ribera com bèstia negra des que van arribar a la glòria a l'Europeu de 2018.









POCS CANVIS

La virtut d'aquesta selecció és que funciona com un mecanisme perfecte on tots els engranatges encaixen al mil·límetre. Són ja molts anys de perfeccionament per part d'un estudiós com Ribera que tot just concedeix grans variacions entre les convocatòries d'anys anteriors i aquesta, més enllà d'algun retoc com el de Rubén Marchán per cobrir el buit deixat per Aguinagalde.





El millor, és que quan l'atac no troba fluïdesa, la defensa s'erigeix per sostenir a una Espanya que té en Corrals al seu talismà. Les seves parades i el seu bon any -primer al PSG on ho va barallar tot i ara al Veszprem hongarès, que a punt va estar d'emportar-se la Champions- l'han portat robar-li protagonisme a Pérez de Vargas, l'altre guardià de l'arc i company inseparable de l' gallec. Divendres toca una altra cita amb la història, i Corrales té el boli a la mà per seguir escrivint les pàgines més daurades de l'handbol nacional.