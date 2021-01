Illa assegura que el PSC és l'alternativa al "viatge cap enlloc" del Govern

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, s'ha postulat aquest dijous com l'alternativa "al viatge enlloc" de l'actual Govern que ha titllat de inoperant i incapaç de millorar la vida dels catalans.





Salvador Illa en una imatge d'arxiu / EP





En l'acte inicial de campanya acompanyat del president de Govern, Pedro Sánchez, ha llançat una invitació a la ciutadania "a deixar enrere la confrontació" i apostar per l'acord i l'estabilitat.





"El proper 14F sortim a guanyar. El PSC està forta, està preparat, amb un projecte integrador i progressista, tenim un equip amb ganes de fer-ho possible i amb experiència. Un partit unit, cohesionat i viu. Tenim projecte per transformar Catalunya perquè transformar les coses, millorar-les, és l'única manera d'entendre la política ", ha clamat Illa.





S'ha conjurat a passar "del desgavell a les solucions, dels radicalismes al sentit comú i la sensatesa, de la inestabilitat i la incompetència a l'estabilitat i el progrés".





"Catalunya necessita un canvi real, des de l'arrel, que posi davant de país a un Govern, que tingui clares i ben enfocades les prioritats, totalment oposat al desgavell de l'actual que no ha portat res de bo, només paràlisi i sensació d'asfíxia. Ni un sol assoliment. ja n'hi ha prou, no podem seguir amb un govern que no està a l'altura, incapaç d'assumir responsabilitats que amaga el cap sota l'ala ", ha tancat.