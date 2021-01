Els veïns de Meridiana, farts dels talls de trànsit, exigeixen actuar a Generalitat i Ajuntament

La plataforma de veïns i comerciants del barri treballador de l'Avinguda de la Meridiana de Barcelona, agrupats al voltant de l'col·lectiu "Meridiana sense talls" s'han atipat de suportar el bloqueig vespertí d'un grup de manifestants en una via de trànsit troncal a l'altura de Passeig de Fabra i Puig. Exigeixen solucions a president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès i a l'Ajuntament de Barcelona.





Els ciutadans de "Meridiana sense talls" no aguanten més. Veïns i comerciants de la zona segueixen suportant dues hores diàries de talls de trànsit vespertins per part d'un "molt reduït grup de manifestants" - emfatitzant que "ens obliguen a haver de dedicar molt més temps de l'habitual per tornar a les nostres llars després de la nostra jornada laboral ".





Els veïns de la Meridiana, farts dels talls de trànsit a la zona. "Meridiana sense talls"





La plataforma de protesta, indignada per la "col·laboració" de la Generalitat amb els talls, remarquen que "hem de patir els canvis de ruta dels autobusos i els comerciants veuen com la vida ciutadana per culpa d'una decisió política de no evitar que el abús de el dret de manifestació signifiqui una anul·lació de el dret de la resta de ciutadans ".





En un context ja de per si dramàtic social i laboralment augmentat per la crisi sanitària de la pandèmia, els veïns de la "Meridiana sense talls" denuncien la inacció de Govern municipal i de l'Executiu català, més si cap, "en l'actual situació de salut pública ".





Resulta irresponsable, argumenten, que en temps de pandèmia, amb la corba de contagi in crescendo, se segueixi prioritzant la continuïtat de la manifestació que talla la Meridiana fins al punt de canviar les pròpies normes de l'Procicat que relaxen les mesures, amb l'únic tal que un cop vist el no compliment de la normativa, es canvia ad hoc amb l'única finalitat de no haver de prohibir la manifestació ".





La plataforma, demana una cita urgent a el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya i a l'tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.