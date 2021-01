Renfe torna 65 milions als seus clients pels 1,7 milions de bitllets anul·lats per la pandèmia

Renfe ja ha retornat més de 65 milions d'euros de l'entrada en vigor del primer estat d'alarma al març de l'any passat a tots els clients que han cancel·lat un total de 1,7 milions de bitllets, com a conseqüència de les contínues restriccions a la mobilitat per lluitar contra la pandèmia.





En el primer confinament, l'operadora va tornar 38,5 milions d'euros i, des del passat 3 d'octubre, quan van tornar les restriccions a Madrid i després a la resta de ciutats, províncies i comunitats autònomes, altres 27,1 milions d'euros.





A més, la companyia ha tornat a ampliar aquest dijous les mesures extraordinàries postvenda implantades actualment per a tots els trens d'àmbit nacional, per les restriccions de mobilitat motivades per la Covid-19.









D'aquesta manera, Renfe seguirà facilitant la devolució o canvi de bitllet, sense cap cost, a tots els viatgers que no tinguin el seu desplaçament adequadament justificat en les comunitats autònomes amb restriccions a la mobilitat, o els que no vulguin viatjar en aquests moments.





Aquesta mesura és aplicable a tots els bitllets de recorregut d'àmbit nacional per a serveis AVE, Llarga Distància, Avant o Mitja Distància Convencional amb data de viatge fins al 28 de febrer de 2021, inclusivament.





Els viatgers poden optar per la devolució de l'import íntegre de l'bitllet, sense despeses d'anul·lació, o per un nou bitllet per a una altra data sense despeses de canvi. Aquestes operacions es poden realitzar a través dels habituals canals de venda, com 'www.renfe.com', taquilles d'estacions o agències de viatge, entre d'altres.





Així mateix, Renfe procedirà a una ampliació automàtica en 28 dies dels terminis de validesa i viatge per a tots els abonaments 'BonoAVE', 'Bono Col·laboratiu' i 'BonoAVE Flexible' en vigor, adquirits abans de l'1 de febrer de 2021.