Escrivà assegura que 2,1 milions d'autònoms cotitzen per sobre dels seus ingressos reals

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat que dos terços el total de treballadors per compte propi (2,13 milions d'autònoms) cotitzen en l'actualitat per sobre dels seus ingressos reals.





Així ho ha assenyalat aquest dijous durant la seva intervenció a la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions, on ha insistit que s'ha de donar un impuls gradual a el sistema de cotització per ingressos reals dels autònoms, ja que tindrà "un impacte positiu sobre les futures pensions ".





El ministre ha insistit que el sistema serà progressiu i que vol que hi hagi una estratègia per trams per evitar problemes de gestió que comporti que un percentatge elevat d'autònoms vegi reduïdes les seves cotitzacions.









Segons les cruïlles que ha realitzat el Ministeri d'Inclusió amb l'Agència Tributària, el 2018 hi havia 2,2 milions d'autònoms amb rendiments d'activitats econòmiques i més de la meitat d'ells van tenir en 2018 uns rendiments menors a el salari mínim interprofessional (SMI). La seva aportació a la Seguretat Social seria menor que l'actual amb el nou sistema.





El nou règim de treballadors per compte propi (RETA) proposa que els autònoms triïn la seva base de cotització en funció de les previsions de rendiments que tindran. A més, aquest serà un sistema flexible que es podrà modificar al llarg de l'any i que es regularitzarà un any després. Els treballadors autònoms tindran fins i tot la possibilitat de recuperar les cotitzacions pagades de més.





En les últimes setmanes, ha afirmat que espera que aquest nou sistema de cotització per ingressos reals per als treballadors autònoms estigui operatiu el 2022.





D'altra banda, sobre pensions ha afirmat que el mecanisme de revaloració permanent de les pensions en el qual s'està treballant en el marc de l'diàleg social estarà basat en l'IPC i ha de tenir en compte els anys amb IPC negatiu i positiu i ha ressaltat que es preveu que els anys d'IPC negatiu es compensin a futur.





Escrivà ha deixat clar que l'objectiu de l'Executiu és el de garantir el poder adquisitiu. També ha incidit que "no es va a contemplar que les pensions baixin cap any". "Es va a establir un mecanisme compensatori en una finestra cap endavant", ha afegit.





"La contributivitat és molt important, però ha de combinar-se amb les noves realitats de l'mercat laboral i tenir en compte els impactes que poden tenir aquestes situacions d'alguns treballadors", ha dit el ministre, que creu que ha d'haver un sistema de pensions suficient, contributiu i sostenible "enfront de les polítiques de traç gruix de l'passat".