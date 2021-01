14F. Sánchez fa costat a Illa a Barcelona i crida a triar entre "immobilisme o retrobament"

E l president de Govern central, Pedro Sánchez, ha cridat els catalans a triar a les urnes entre "immobilisme o retrobament, divisió o unió, problemes o solucions", assenyalant a el candidat de PSC, Salvador Illa, com la persona que pot dotar de estabilitat a Catalunya.





"O seguir descendint pel pendent de la decadència o reaccionar i avançar i recuperar-se. El que cal triar és o més paràlisi o moviment", ha expressat en l'acte telemàtic d'inici de campanya de PSC, acompanyat d'Illa i que s'ha celebrat a Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona de manera simultània.





El president ha equiparat sense citar-los a l'independentisme i als partits de dreta pel que fa a l ' "immobilisme, la divisió i la decadència".





Considera que els dos blocs comparteixen "altes dosis de dogmatisme, de crispació i només somien amb enderrocar els uns als altres sent part de el problema".









"Sota diferents sigles proclamen el mateix lema. Des que Salvador va ser triat candidat, el seu únic lema es resumeix en tres paraules: Tots contra Illa", ha retret, i ha lamentat que aquests partits critiquessin que Illa primer abandonés el Ministeri de Sandidad i després que ho deixés massa aviat, en les seves paraules.





El president ha conclòs que el candidat socialista "els incomoda i els posa nerviosos", especialment pel tarannà moderat que veu en ell, que considera que contrasta amb el de la resta.





"LA IDEA DE CANVI S'HA OBERT PAS"





Sánchez ha assegurat que "la idea de canvi s'ha obert pas" i que Illa recull el sentiment que el canvi és possible perquè, segons ell, reflecteix les virtuts que han fet que Catalunya sigui gran i admirada.





"És una persona profundament treballadora, disciplinada, com ho és també aquesta terra. Té també sentit comú, que és una cosa important en la política. Té seny.





Naturalment no és infalible, ningú ho és. S'esforça per encertar i quan no ho fa, corregeix ", ha expressat.





Ha defensat que els pressupostos generals de l'Estat (PGE) reserven més de 2.200 milions d'euros en inversió per a Catalunya, un 18,1% sobre el total d'Espanya, "un percentatge històric que fins i tot supera el que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya ", el que creu que reflecteix el compromís que té el Govern central amb la comunitat.





D'altra banda, ha vindicat la gestió de govern Espanyol durant la pandèmia, que veu totalment diferent de la que va viure Espanya amb la crisi de l'any 2008, i ho ha exemplificat amb les dades de l'atur que s'han publicat aquest mateix dijous: "Llavors la taxa va ser d'un 26%, avui és d'un 16%, 10 punts menys ".