CaixaBank supera les previsions i aconsegueix un benefici atribuït de 1.381 milions d'euros el 2020

El banc presidit per Jordi Gual va realitzar una provisió de 1.161 milions d'euros a tancament de setembre, als quals s'han sumat altres 91 milions en el quart trimestre, ha comunicat l'entitat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) .













De dreta a esquerra: Jordi Gual, president CaixaBank i Gonzalo Gortázar, conseller delegat @CaixaBank

Ha arribat a un volum de negoci (crèdits més recursos) de 659.332.000 d'euros, la xifra més alta de la seva història, després de créixer 47.640 milions a l'any (7,8%).





Destaquen a més els ingressos bàsics 'core' s'han mantingut, amb un descens de l'0,1%, fins a 8.310 milions d'euros, i el marge d'interessos se situa a 4.900 milions d'euros (-1%), sobretot pel descens dels ingressos dels préstecs per la baixada de l'tipus d'interès aplicat, vinculat en part a la concessió de crèdits ICO, a la reducció dels ingressos procedents del crèdit al consum i a la davallada de la corba de tipus.





En l'últim trimestre del l'any els ingressos 'core' de CaixaBank, entitat dirigida per Gonzalo Gortázar, van augmentar un 2,8% respecte al trimestre anterior pel bon comportament del marge d'interessos, comissions i ingressos per contractes d'assegurances, i un 1,7% interanual.





Els ingressos per comissions també es van mantenir estables, amb una reducció del 0,9%, fins a 2.576 milions d'euros a causa de la disminució de l'activitat econòmica, que va fer caure els ingressos en un 3,3% en comparació del mateix trimestre de l' any anterior, si bé es va donar un augment del 5,1% respecte a l'tercer trimestre del 2020.





El marge brut, que mesura la relació entre ingressos i costos financers, va arribar als 8.409.000 d'euros, un 2,3% menys, a causa de la reducció del resultat d'operacions financeres i el resultat de participades.





Pel que fa a la cartera de participades, els ingressos es van reduir un 22,8%, fins als 454 milions d'euros: d'una banda, els ingressos per dividends inclouen el dividend de Telefónica i el de BFA per 100 i 40 milions d'euros, respectivament (104 milions i 46 milions el 2019), i de l'altra, els resultats d'entitats participades van disminuir un 27,9% respecte a 2019 per menors resultats de les participades en el context econòmic actual.





En el quart trimestre, CaixaBank va realitzar una provisió de 311 milions d'euros associada a Erste Group Bank per fer front a l'impacte del Covid-19 ja allargament de l'escenari de tipus baixos, i va registrar la contribució al Fons de Garantia de Dipòsits per 243 milions - -242 en 2019--.





Les despeses d'administració i amortització recurrents es van reduir en un 4% després de la gestió de la base de costos i menors despeses incorregudes en el context de l'Covid-19, mentre que el s despeses en personal van caure un 4,6%, materialitzant estalvis associats a l'acord laboral de 2019 i les prejubilacions de 2020, que van compensar, entre d'altres, l'increment vegetatiu.





RECURSOS I CRÈDIT





El crèdit a la clientela brut va assolir 243.924.000 d'euros (+ 7,3%), principalment com a conseqüència de l'augment de l'crèdit a empreses (+ 16,6%) i a el sector públic (+ 43,2%), mentre que els recursos de clients van ascendir a 415.408.000 (+ 8,1%), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista.





El valor dels actius sota gestió també es va incrementar, en aquest cas un 4,2%, fins a 106.643.000 d'euros, gràcies a la "progressiva recuperació al llarg de l'any, especialment durant l'últim trimestre" després de la caiguda dels mercats en els primers mesos de la pandèmia.





El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs es va situar en 71.315.000, el que va significar un creixement de el 4% l'any i de l'6,2% en el trimestre, i els plans de pensions van arribar 35.328.000, amb un augment el 4,7% l'any i de l'4,9% en el trimestre.





LA LIQUIDITAT SUPERA ELS 114.000 MILIONS





CaixaBank ha arribat a la xifra més alta de la seva història pel que fa als actius líquids situant-se en 114.451.000 amb un creixement de 25.024.000 causa de la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa d'BCE.





Respecte a la gestió de l'capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) va arribar al 13,6%, i pel que fa a el requeriment de MREL (22,7% dels APR, a 31 de desembre), CaixaBank compta amb una ràtio sobre APR d'el 26,3%.





La ràtio de morositat es va reduir l'any fins al 3,3% (-30 punts bàsics) i la ràtio de cobertura es va incrementar fins al 67%, el que suposa 12 punts percentuals en l'any després de reforçar les provisions.





La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya és de 930 milions d'euros i la ràtio de cobertura és de l'42%, i el total de vendes d'immobles el 2020 es va situar en els 443 milions.





MORATÒRIES APROVADES





Durant 2020, CaixaBank va aprovar un total de 388.641 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya, que afecten un total de 11.097.000 d'euros, el 5% de l'total de la cartera de crèdit de l'entitat.





Des de l'inici de l'estat d'alarma, ha aprovat finançament a el sector empresarial per 83.700 milions d'euros, a l'marge de les línies ICO, per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu.





Així mateix, ha concedit 184.814 préstecs de les línies ICO Covid-19 per un import total de 12.640 milions d'euros, amb el 76% de l'import desemborsat a autònoms i pimes.





DIVIDEND





CaixaBank proposarà en la pròxima junta d'accionistes distribuir un dividend en efectiu de 0,0268 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, a abonar durant el segon trimestre.





Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2020 serà equivalent a l'15% sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia ajustat, en línia amb la recomanació realitzada pel Banc Central Europeu (BCE).





El dividend serà abonat a totes les accions en circulació en el moment de l'pagament, i s'ha acordat deixar sense vigència la política anterior de dividends i fer pública una nova política en el seu degut moment després de la fusió prevista amb Bankia, acordada pel nou Consell després de la revisió i aprovació del pressupost de 2021.





CaixaBank ha obtingut la major puntuació del món en l'índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2021





Aquest índex destaca les iniciatives de l'entitat per impulsar la igualtat de gènere, la conciliació familiar, la situació de dones en posicions directives i el lideratge femení ", segons ha indicat en un comunicat aquest dimecres.





Per primera vegada, l'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar aconsegueix la primera posició de l'GEH (sigles en anglès del Gender Equality Index) amb un 41,6% de dones en posicions directives en l'actualitat i amb un 42,8 % de dones en el Consell d'Administració.

Per al conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, obtenir la màxima puntuació en aquest índex de referència a nivell mundial suposa un reconeixement a el "compromís per la igualtat i la diversitat, que són part essencial de la cultura de CaixaBank".





A més, afegeix que seguiran "treballant amb el compromís per ser un referent, fomentant la inclusió i la participació amb mesures equitatives i promovent projectes que impulsen la igualtat en tots els àmbits de la societat".









CaixaBank va destinar 45 milions d'euros a 8.500 projectes socials el 2020





CaixaBank va tancar 2020 havent destinat 44.800.000 d'euros a projectes socials locals, a través de pressupost cedit per la Fundació La Caixa, que han permès desenvolupar 8.500 iniciatives realitzades per 7.000 entitats de tot Espanya.





Aquests programes s'han inclòs projectes destinats a suavitzar els efectes de la crisi econòmica amb repartiment d'aliments , dotació de material escolar i tecnològic per a nens en risc d'exclusió i el lliurament de 'tablets' a residències de la tercera edat, entre d'altres, ha informat en un comunicat aquest divendres.





Voluntària "la Caixa" participa en tallers de lectura. @CaixaBank





S'han realitzat accions destinades a col·lectius en exclusió social i pobresa o programes destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran, col·lectius amb necessitats especials o malalts.





L'entitat liderada per Jordi Gual i Gonzalo Gortázar també compta amb un programa d'acció social emmarcat en el Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), que durant 2020 va beneficiar a més de 120.000 persones amb més de 12.000 participants. Els ajuts s'han canalitzat a través de la xarxa d'oficines de l'entitat, un 89% de les quals van participar en alguna de les iniciatives en 2020.