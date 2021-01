14F. Borràs (Junts) rebutja que Illa sigui un canvi i critica el seu "xantatge" amb les vacunes

La candidata de JxCat a les eleccions, Laura Borràs, ha rebutjat aquest dijous que el cap de llista de PSC, Salvador Illa, representi un canvi i ha criticat el seu "xantatge lamentable" després d'assegurar que si governa la seva prioritat com a president de la Generalitat seria assegurar el pla de vacunació.





"Illa no és un canvi, és una involució, és el 155 sanitari. Amb una autonomia vigilada no sortirem mai de la crisi. Només ens en sortirem amb un Govern independentista i fort. El veritable canvi és la independència", ha exclamat en un acte telemàtic en un plató de televisió, a què s'han connectat més de 2.700 persones.









També ha criticat que Illa asseguri que la seva prioritat si governa sigui assegurar el pla de vacunació, acusant-lo de condicionar la qüestió de les vacunes a la victòria del seu partit:





"No podem tenir un Govern sucursalista a la Generalitat que hagi de supeditar la gestió de la pandèmia al que més convingui al PSOE".





Segons Borràs, cal anar a votar encara que les eleccions s'hagin convocat "enmig d'una pandèmia, d'una crisi i d'un cas jurídic" i per demostrar que els catalans decideixen el seu destí i imposen un resultat electoral, i no l'Estat.





"Vam votar l'1-O i votarem sempre que hi hagi urnes. Sempre que vam votar, vam guanyar. Si el 14F hi ha urnes, votarem, perquè no ens fan por", ha tancat.