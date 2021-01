14F. Arrimadas confia en Carrizosa perquè els catalans es tornin a "abraçar"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, s'ha mostrat convençuda aquest dijous que el candidat de Cs a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, és el més adequat per aconseguir un canvi al Govern que porti els catalans a "tornar a abraçar ".





En la seva obertura de campanya a Barcelona, ha anunciat que un dels lemes serà 'Que bonic seria tornar a abraçar-nos', utilitzant l'abraçada com a símbol de la voluntat que passi la pandèmia i tornar a abraçar els éssers estimats, però també per "que passi el 'Procés' i que tots els catalans coincideixin en un projecte de futur".





Un altre lema serà 'Perquè guanyem tots', per la qual cosa espera que al Govern estigui Cs, perquè s'aposti per "el sentit comú i la sensatesa", i ha confiat en Carrizosa per unir a tots

els catalans.









Aquest 'Procés' no ha donat res de bo per a cap català. I si portem una dècada perdent tots els catalans, votin el que votin, per què no fem una aposta per una vegada perquè guanyem tots el 14F? El 14F jo vull que guanyem tots els catalans, i per a això cal passar pàgina de l' 'Procés' ", ha defensat.





Arrimadas ha advertit que si finalment es produeix una reedició de el tripartit al Govern --en referència a un eventual pacte postelectoral entre PSC, ERC i comuns-- es va a tenir "no només més 'Procés' sinó més indults per part de Sánchez ".





"No podem, com moltes vegades ens ha passat, confiar en alguns partits suposadament constitucionalistes, perquè amb aquest vot es vagi a posar ERC a l'comandament de Sanitat o de mitjans de comunicació a Catalunya", ha alertat.





Per a ella, és possible superar l'etapa dels governs independentistes i ha posat d'exemple a el Govern d'Andalusia, on "després de 40 anys de el PSOE, a la fi hi va haver una bona mobilització de gent que volia un canvi i es va poder fer aquest canvi" .





"INDIGNACIÓ I cabreig"





Acostades també ha dit que entén que els ciutadans ara mateix "estiguin indignats i cabrejats" amb la política, però els urgeix a no perdre l'oportunitat d'aquestes eleccions per recuperar tot el que s'ha perdut a Catalunya, en les seves paraules.





Per a ella, Catalunya és una terra admirada per la resta d'Espanya: "Té tanta fortalesa que si tenim un bon Govern amb bones polítiques, podem aixecar-la de nou".





RESPONSABILITAT





Arrimadas ha assegurat que si hi ha un partit que ha demostrat "responsabilitat tant en els governs com en el dia a dia" aquest és Cs, i diu que se sent orgullosa de la feina que s'ha fet tant des del Parlament com també el que es fa al Congrés.





"Al Parlament hem estat els que més propostes econòmiques i socials hem fet. I som l'única oposició útil al Congrés, perquè som crítics amb el Govern, denunciem el que cal denunciar, però tendim també la mà per fer coses útils" , ha tancat.