14F. Chacón (PDeCAT) retreu a JxCat parlar d'implantar la independència si se supera el 51%

La candidata d'el PDeCAT a les eleccions catalanes, Àngels Chacón, ha retret a JxCat parlar d'implementar una hipotètica república catalana si es superen el 51% dels vots entre les forces independentistes.





En unes declaracions recollides per Europa Press, Chacón ha assegurat que en PDeCAT són "realistes" a l'admetre que els partits independentistes no compten amb suficient unitat estratègica per aconseguir el seu objectiu.





"Estem discutint entre nosaltres. Si no hi ha aquest mínim, ¿com volem implementar què? Que estem tots d'acord en què volem un país lliure, sí. Però la forma d'arribar-hi i quin tipus de país, no", ha reflexionat .





Ha afegit que s'ha de passar de l'independentisme a l'independentisme realista i assumir les coses que s'han fet bé i les que es no, per què, en cas contrari, els independentistes es "seguiran enganyant i gestionant frustració".





En relació als pactes, Chacón ha dit que no pactessin amb els quals no reconeguin el dret a celebrar un referèndum ni amb aquells partits que no estiguin d'acord en reduir la pressió impositiva: "No entrarem al Govern renunciant al nostre marc ideològic" .