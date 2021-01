14F. Fiscalia defensa d'ajornar el 14F infringiria la llei i podria afectar el dret a vot

La Fiscalia considera que el decret de la Generalitat que va ajornar les eleccions de l'14F infringeix la normativa electoral, i afirma que podria afectar el dret a vot, com van al·legar els denunciants a l'recórrer l'ajornament de les eleccions.





Ho ha exposat en el seu escrit presentat a l'Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest divendres, consultat per Europa Press, en el marc de el recurs contra l'ajornament de les eleccions, que de manera cautelar segueixen en vigor, a l'espera de la decisió definitiva de l'alt tribunal català.





Considera que el tribunal ha de fallar segons si la llei permet o no ajornar les eleccions, i sosté que les circumstàncies sanitàries "no podran en cap manera justificar la no aplicació de el dret".





Assenyala que ni l'Estatut ni la Llei Electoral "contempla la possibilitat de suspendre ni ajornar unes eleccions que ja han estat convocades", sinó que s'han de celebrar com a màxim 54 dies després de la convocatòria.





L'escrit de la Fiscalia també destaca que la llei dóna "al president de la Generalitat (o a el vicepresident en funcions) la competència per convocar eleccions però no la de suspendre-les o ajornar-les", el que no pot fer-se estant en funcions a l'tenir les competències limitades.





Critica que el decret de la Generalitat per ajornar les eleccions està "orfe de tota referència o remissió a una norma legal que doni cobertura" a la decisió.





PREVENCIONS SANITÀRIES



Sobre la possible vulneració de el dret a vot, planteja celebrar les eleccions amb les prevencions sanitàries necessàries i, "per al cas de l'absoluta inviabilitat d'aquesta opció, articulant acord amb la Constitució i les lleis les mesures excepcionals que puguin resultar imprescindibles".





Pel que fa a les eleccions a Galícia i el País Basc, previstes per al 5 d'abril de 2020 i ajornades a l'12 de juliol, la Fiscalia descarta que es puguin comparar amb el 14F perquè en aquest cas les restriccions per l'estat d'alarma impedien les eleccions i perquè la convocatòria a Catalunya respon a la dissolució automàtica de Parlament.





Conclou que ajornar el 14F "no respon en realitat a una mesura de salut pública, sinó de garantia d'un procés electoral a celebrar amb plenes garanties sanitàries, destinades a salvaguardar tant la participació política com l'exercici de el dret a vot".