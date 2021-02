Renfe posa aquest dilluns a la venda bitllets d'Ave a 15 euros durant dues setmanes.

Renfe posa aquest dilluns a la venda bitllets d'AVE al preu de 15 euros durant dues setmanes, per viatjar entre el 23 de juny i el 11 de desembre a qualsevol trajecte d'Alta Velocitat.





Aquesta oferta comercial forma part de les accions que va a desenvolupar Renfe al llarg de 2021 per commemorar el 80 aniversari de la seva marca i de la creació de la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols (RENFE).





A més d'iniciatives comercials relacionades amb els diferents serveis (Ave, Avlo, etc.), també tindran lloc iniciatives amb empleats, així com diversos actes i trobades institucionals, de manera que el 80 aniversari estarà present en el dia a dia de la companyia durant tot l'any.





foto @EuropaPress





Els bitllets d'Ave a 15 euros es posen a la venda aquest dilluns que ve en els canals habituals (www.renfe.com, agències de viatge presencials i virtuals, Renfe Ticket, estacions, venda telefònica i oficines de Correus), i poden adquirir fins el 14 de febrer.





Paral·lelament a aquesta promoció, continua la venda de bitllets de Avlo a preu de 5 euros, que es poden adquirir indistintament de l'1 a el 14 de febrer tant al web de Avlo (www.avlorenfe.com) com en la de Renfe (www.renfe .com).





Avlo, la posada en marxa estava prevista inicialment per al 6 d'abril del 2020 i va haver d'ajornar per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, iniciarà les circulacions comercials entre Madrid i Barcelona el proper 23 de juny.





En principi, hi haurà quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, ampliables al llarg de l'any en funció de l'evolució de la demanda. El servei, a més, tindrà parades a totes les ciutats de l'Corredor Nord-est de Renfe (Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Girona i Figueres).





Des de la posada a la venda de Avlo, dimarts passat, Renfe va superar els 100.000 bitllets venuts en poc més de 24 hores, dels quals el 80% són per al trajecte Madrid-Porta d'Atocha / Barcelona-Sants, i viceversa.





Doble certificació en matèria de sanitat i desinfecció





Tots els trens Avlo i Ave compten amb la doble certificació per part d'AENOR i SGS dels seus protocols en matèria de sanitat, neteja i desinfecció, el que constitueix una garantia addicional per als viatgers i un element diferencial de primer ordre amb relació a qualsevol altre transport col·lectiu.