L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat impulsa protocols de PCR i tests Covid-19

Aena ja ha adjudicat espais per a clíniques de proves diagnòstiques de COVID-19 a les zones de sortida de l'aeroport. El servei està destinat a facilitar la tornada a origen de passatgers i turistes als quals se'ls exigeix resultat en destí o per evitar quarantenes.





S'instal·laran en 15 aeroports, entre ells el de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat i en aquells amb més trànsit internacional o més turístics Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Màlaga-Costa d'el Sol, Alacant-Elx, València, Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca, Eivissa, Menorca, Tenerife Sud, Gran Canària, Fuerteventura, César Manrique-Lanzarote i La Palma.





En cas de detectar-se un resultat positiu, s'activaran els protocols d'alerta sanitària establerts per les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes.





Aquest servei contribuirà a facilitar el retorn dels passatgers als seus orígens majoritàriament a passatgers que vagin a necessitar-les a l'aeroport de destinació, no per als que aterrin en aquests aeroports, que han de portar des d'origen per superar els controls sanitaris que es duen a terme a la xarxa des del mes de maig. Aquest servei contribuirà a facilitar el retorn dels turistes als seus orígens. En l'actualitat, per accedir a un aeroport a realitzar aquests test serà necessari disposar de targeta d'embarcament, ja que l'accés està restringit a passatgers.





@EuropaPress





El contracte és per 6 mesos amb possibilitat de pròrroga fins al 31 de desembre de 2021.

Els adjudicataris de l'servei podran realitzar proves diagnòstiques d'infecció activa (PDIA) per SARS-CoV2: prova PCR (RT-PCR de COVID 19. Exsudat nasal i de faringe); test ràpids d'anticossos, proves ràpides de detecció d'antigen o serologies d'alt rendiment (ELISA, CLIA, ECLIA) i anàlisis clíniques. Les proves diagnòstiques autoritzades s'han d'adequar a la normativa vigent en matèria sanitària i estar homologades pel Ministeri de Sanitat.





Els establiments comptaran amb una zona per a la realització de la prova i zones d'espera i aïllament, i hauran de preservar la privacitat de l'passatger. En cas de detectar un resultat positiu després de la realització d'una PDIA per SARS-CoV-2, s'activaran els protocols d'alerta sanitària establerts per les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes.





ELS PREUS NO SERAN ABUSIUS





Aena ha exigit a les clíniques que el preu de les proves sigui competitiu i adequat, no podrà ser abusiu i no podrà, en cap cas, ser superior a el preu d'aquestes mateixes proves o serveis en establiments de referència. De fet, els adjudicataris de l'servei han estat les empreses que han fet un major descompte en els preus dels test, els quals s'aniran actualitzant cada mes.





Les empreses adjudicatàries tenen experiència en el sector i acreditació per a la realització d'anàlisis clíniques i activitat sanitària en aeroports i / o en centre de la ciutat a l'almenys en els darrers dos exercicis tancats. Compten amb autorització administrativa de Sanitat per a importar, comprar, distribuir i vendre material sanitari (dispositius de diagnòstic in vitro, materials EPI).





A més, disposen d'un laboratori d'anàlisis clíniques autoritzat i qualificació professional per a la realització de proves PCR i altres tipus d'anàlisi, així com per a l'elaboració d'informes de resultats de qualsevol tipus de prova de laboratori.





Tindran un número de telèfon i / o una pàgina web per realitzar les reserves i hauran d'informar de el temps d'espera per a la recepció de l'resultat abans de realitzar la prova, per tal que el passatger de sortida programi la seva realització en funció de l'hora de el vol.