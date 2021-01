El TSJC confirma que la data de les eleccions catalanes serà el 14F

En una resolució coneguda aquest mateix divendres a l'migdia el Tribunal ha acceptat l'argument de la Fiscalia i per tant deroga el decret de la Generalitat que anul·lava les eleccions catalanes.





El TSJC ha desestimat, doncs, el recurs contra el decret del Govern de Catalunya que les ajornava fins al 30 de maig i pel que havia admés mantener de forma provisional la data del proper diumenge 14 de febrer.





S'han imposat les tesis argumentades des del primer moment sobre "l'interès públic molt intens per la celebració dels comicis per tal de no obrir un període perllongat de provisionalitat que afectaria al normal funcionament de les institcions democràtiques".













Seran llavors sense recurs davant aquest Tribunal però sí davant el Suprem el 14 de febrer la data final dels comicios catalans la campanya va donar el seu tret de sortida aquest dijous.