14F. L'Ajuntament d'Esplugues, condemnat a retirar el darrer número de la revista municipal denunciat per ERC

La Junta Electoral de Zona, arran d'una denúncia d'Esquerra Republicana, ha condemnat l'Ajuntament d'Esplugues per incomplir la Llei electoral al publicar a la revista municipal El Pont d'Esplugues i a les xarxes socials oficials missatges de propaganda electoral.









Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues en el centre de la imatge.













La JEZ, aquest dijous, 28 de gener, ordena retirar el darrer número d'El Pont d'Esplugues, "a través de la qual es feia una campanya institucional per influir en l'obtenció de vots", i de totes les publicacions a xarxes socials "que conformin la campanya" partidista de l'Ajuntament.













@ERCEsplugues





El govern socialista, encapçalat per Pilar Díaz, en paraules de ERC va publicar, en l'últim número d'El Pont d'Esplugues, amb data de febrer però publicat dies enrere, diverses informacions que la Junta Electoral considera il·legals. Per exemple, hi ha informació sobre obres que es fan als barris, amb un text electoralista amb la fotografia del primer tinent d'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz.









@Twitter





En la notícia següent, la mateixa alcaldessa, també amb fotografia en un destacat, parla de diverses inversions. Tot això és il·legal, segons la Loreg i tal com la Junta Electoral ha confirmat. Aquest número d'El Pont d'Esplugues ha de ser retirat de tot arreu en menys de 48 hores.





D'altra banda, en diverses xarxes socials oficials, l'Ajuntament d'Esplugues també ha fet campanya electoral de manera il·lícita, amb uns tuits del mateix Eduard Sanz sobre inversions en neteja pública.





Totes dues accions del govern socialista d'Esplugues són contràries a l'article 50 de la Loreg:









@Vilapress





Per tant, la JEZ ha donat la raó a la denúncia d'Esquerra i obliga a l'Ajuntament d'Esplugues a retirar en menys de 48 hores totes aquestes publicacions il·legals. La JEZ també adverteix el govern Díaz que si torna a fer-ho, sancionarà l'Ajuntament d'Esplugues.





Per tot plegat, des de Esquerra Republicana d'Esplugues han demanat a l'Ajuntament d'Esplugues que compleixi l'acord de la Junta Electoral de Zona i que retiri tots els missatges de propaganda electoral que han estat publicant en període electoral . En aquest sentit consideren "que són inacceptables aquestes actituds, que malauradament són habituals en el govern Díaz, de fer propaganda partidista a través dels mitjans oficials i estarem pendents per si el govern Díaz reincideix i, si és així, tornarem a denunciar-lo a la Junta Electoral".





RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA





























@ERCEsplugues