El TC manté la inhabilitació de Torra per evitar la "pertorbació" d'interessos generals

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat un segon recurs de súplica de l'expresident de la Generalitat i ha rebutjat suspendre cautelarment la seva inhabilitació perquè "ocasionaria una pertorbació greu dels interessos generals".





Tribunal Constitucional (EP)





L'acte desestima el seu últim recurs de súplica i assenyala que "una cosa és evitar la pèrdua d'un càrrec públic i una altra diferent és obtenir la restitució en el càrrec, que no pot acordar cautelarment perquè implica una resolució sobre el fons que només procedeix adoptar en la sentència que posi fi a aquest procediment ".





Els jutges contesten a l'al·legació de Torra que podria ser discriminat en comparació amb els que sol·liciten un indult, i consideren que "no és possible establir una relació d'identitat entre el recurs d'empara i l'indult, perquè la naturalesa jurídica de les dues figures, l'òrgan competent i els criteris per a la seva resolució són radicalment diferents ".





També descarten que s'hagi vulnerat el dret a la igualtat de Torra i a la tutela judicial efectiva.





La interlocutòria inclou el vot particular del magistrat Juan Antonio Xiol, qui ja va discrepar de la resta de jutges el 17 de novembre, quan el TC va rebutjar un primer recurs de súplica que demanava suspendre la inhabilitació de Torra.





Quim Torra va ser condemnat a 18 mesos d'inhabilitació per desobediència al no retirar una pancarta pels presos de l'1-O de la façana de la Generalitat, i ha recorregut en empara davant del TC després que el Tribunal Suprem (TS) va desestimar el seu recurs .