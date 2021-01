Presó per al detingut a Lleida per presumpte maltractament al nadó de la seva parella

La magistrada del jutjat d'instrucció 2 de Lleida ha acordat aquest divendres presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 38 anys detingut pels Mossos d'Esquadra dimarts per presumpte maltractament al nadó de 15 mesos de la seva parella, investigat per un delicte d'homicidi en grau de temptativa.





La mare del nadó ha declarat en qualitat de investigada per un delicte d'encobriment, ha informat aquest divendres en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





La detenció es va produir després que la mare portés al menor a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i els metges, al tenir sospites, s'activaran el protocol per maltractament infantil.





El nadó va ser derivat posteriorment a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, centre en el qual segueix ingressat aquest divendres, segons fonts hospitalàries.





El nen està sota la protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), ha informat la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.