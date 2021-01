L'alcalde de Terrassa lamenta les dues morts en una casa amb la caldera espatllada

Jordi Ballart (EP)





L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat el seu condol per la mort de dos veïns de la ciutat aquest dijous a la nit en una casa en què la mala combustió d'una caldera de gasoil va causar una acumulació de monòxid de carboni.





Ballart ha manifestat la seva "solidaritat amb la família de les víctimes d'aquesta tragèdia produïda per un lamentable accident" i ha precisat que el consistori ha ofert tot el suport i ajuda als familiars dels morts, que eren molt estimats i coneguts al barri , ha subratllat aquest divendres en un comunicat.





Així mateix, l'alcalde ha reclamat que es faci una "investigació a fons" per conèixer les causes de l'accident i que es pugui evitar, en la mesura del possible, no només a la ciutat vallesana, també a la resta de municipis.