Volca un camió d'Eco-Equip a la plaça de Vilardell de Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa ha intervingut aquesta matinada, a les 3.30 h, quan un camió d’Eco-Equip que ha bolcat quan circulava per la plaça de Vilardell.





Els agents han atès als tres treballadors, que han estat traslladats en ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa amb lesions de caràcter lleu.





S’ha senyalitzat la zona amb cons fins a la retirada del vehicle, que s’ha fet durant aquest matí, i s’ha realitzat l’informe tècnic d’accident.





Dotze denúncies per incomplir les mesures per contenir la Covid-19





La Policia Municipal va interposar al llarg del dia d’ahir 12 denúncies per incomplir les restriccions per contenir la Covid-19.





Dues denúncies es van interposar a persones que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada; sis van ser per a un grup de persones reunides, a les 20.19 h, al Parc de les Nacions Unides, que causaven molèsties als veïns; una al propietari d’un establiment on hi havia deu clients consumint a l’exterior, a les 20.05 h; i tres més a persones que circulaven per la via pública sense causa justificada en horari de confinament nocturn.