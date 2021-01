Aquest dilluns 1 de febrer es reobre la piscina municipal Mireia Belmonte de Badalona

El pròxim dilluns 1 de febrer la piscina municipal Mireia Belmonte de Badalona torna a obrir les seves portes un cop s’han fet les reparacions necessàries per assegurar les bones condicions de l’equipament i l’òptima temperatura de l'aigua per a la pràctica esportiva i de l’ambient de la instal·lació. Les persones abonades i usuàries de la piscina hauran demanar cita prèvia telefònica per accedir a les franges horàries establertes diàriament de dilluns a dissabtes i diumenges matí.









L’obertura de la instal·lació és únicament per als abonats individuals i l'entitat esportiva, ja que les classes dirigides i els cursets no estan permesos per la normativa sanitària vigent.

La piscina Mireia Belmonte va tancar-se el passat mes de març a causa del decret d’estat d’alarma per la crisi sanitària de la Covid-19. Quan es va permetre l’obertura de les instal·lacions esportives al mes de juliol es va comprovar que el tancament sense contemplar un mínim manteniment i els estralls provocats pel temporal Glòria van provocar el col·lapse total del sistema de climatització. A més, es va detectar una important fissura en el vas de la piscina.





Davant la magnitud de les incidències, l’Ajuntament de Badalona va contractar un servei d’auditoria que identifiqués les actuacions a realitzar i el cost d’aquestes. En aquest informe d'auditoria, que es va lliurar per part de l’empresa Catalana de Clima SL el passat mes d’agost, s’apuntava que la piscina presentava “una manca important de manteniment tant preventiu com correctiu en l’equip, generant que en aquests moments hi hagi vàries avaries importants en el sistema i aquestes generin més incidències a l’equip, per la manca de correcte funcionament i desús de la instal·lació”. L’informe recomanava “la substitució dels elements indicats a l’avaria i la posada en marxa del sistema per tornar a valorar el correcte funcionament” i indicava que “al no funcionar correctament la pantalla de control poden existir alguns vicis ocults a la màquina que no sigui possible detectar en el moment de la intervenció”.





D’acord amb l’informe es van iniciar els treballs de reparació per part dels serveis tècnics, la brigada municipal i es va contractar una empresa externa per executar les actuacions més complexes que afectaven el sistema de climatització. Les actuacions que s’han dut a terme són les següents:





– Buidatge i reparació de fissura en vas de piscina





– Tasques de manteniment i pintura al vestíbul, caixa d'escala i passadissos





– Canvis de pantalles i reposició d’elements d’il·luminació





– Reparació del climatitzador: substitució de la CPU (pantalla i programació)





– Reomplert complet de gas del circuit





– Substitució de filtres del sistema de climatització





– Substitució de diferencial d'arrencada del mateix sistema





– Substitució de vàlvula de tres vies d'aportació d’aigua calenta del sistema





– Substitució dels servomotors d'aportació i extracció d'aire del sistema





– Substitució de diferencial elèctric del quadre de comandament del sistema





– Substitució de sondes de temperatura d'aigua i d'aire





– Programació del sistema per al seu funcionament automatitzat





A banda d’aquestes actuacions, actualment s’està treballant en més accions de manteniment d’elements interiors, en la reforma integral de la façana i la substitució de les taquilles.





Sistema de cita prèvia





Davant l’actual context sanitari, s’ha establert un sistema de cita prèvia per als abonats i usuaris de la piscina. Les persones interessades hauran de fer les reserves trucant al telèfon 933 89 46 56. L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a dissabte de 9 a 18 hores i els diumenges de 9 a 13 hores. Excepcionalment, el pròxim dilluns 1 de febrer es podrà trucar a partir de les 7 hores per demanar hora per al mateix dilluns. A més de les cites prèvies s’han establert les següents mesures:





– Se suspenen, provisionalment, les franges horàries actuals establertes pel tipus d’abonament





– Caldrà demanar cita prèvia telefònica per accedir a les franges horàries establertes diàriament de dilluns a dissabtes i diumenges matí (inclosos els usuaris amb entrada puntual)





– Només es pot reservar el dia d’abans de la pràctica esportiva





– S’establiran franges horàries diàries, repartides en: 15’ (canviar-se) 45’ (aigua) i 15’ (vestir-se)

– L’usuari/ària tindrà un màxim de temps per la pràctica esportiva a l’aigua de 45 minuts





– És important complir amb els horaris establerts per cada franja, d’entrada i sortida de la instal·lació, per tal de no perjudicar la pràctica esportiva a la resta de nedadors





– Només es podrà fer una reserva d’un màxim de dues sessions seguides per dia





Les franges horàries establertes són les següents:





De dilluns a divendres:









Dissabtes:





Diumenges: