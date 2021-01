Científics valencians desenvolupen un esprai nasal que mata el Covid-19 en menys d'un minut

Investigadors de la Universitat Catòlica de València (UCV) treballen en el desenvolupament de esprais nasals 'antiCovid -19' i mascaretes biodegradables que maten el virus "en menys d'un minut".





Així ho ha donat a conèixer l'investigador principal del Grup de Biomaterials i Bioenginyeria de la UCV, Àngel Serrano, en una taula rodona valenciana d'experts sobre la situació actual de la pandèmia per SARS-CoV-2, en la UCV en format online. En la trobada també ha participat el responsable del Laboratori de Bioquímica Estructural de la UCV, José Gallego, així com el rector de la UCV, José Manuel Pagán, i el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UCV, Carlos barris.





L'investigador Àngel Serrano, que ha estudiat l'efecte de la temperatura i de la contaminació mediambiental en la capacitat de transmissió de la Covid-19, ha relatat el projecte d'investigació que va portar al seu grup a crear filtres per màscares "capaços d'inactivar el Sars Cov-2 i bacteris multiresistents en menys d'un minut ".





Al costat del seu equip han col·laborat investigadors de Noruega i Japó. Diverses empreses s'han interessat per comercialitzar màscares que incorporin aquesta tecnologia i "ara mateix estem parlant amb una empresa nord-americana que vol comercialitzar aquest tipus de mascaretes als Estats Units, on fins ara no s'havia arribat al seu ús massiu", ha avançat.





Serrano ha exposat que, a hores d'ara, està desenvolupant, al costat d'altres investigadors de la UCV, filtres i màscares antiCOVID-19 i antimicrobianes per impressió 3D que, a més, siguin biodegradables, davant el problema ecològic que suposa la utilització de milers de milions de mascaretes a tot el món.





Així mateix, el Grup de Biomaterials i Bioenginyeria liderat per Serrano està desenvolupant, amb la col·laboració de la Universitat de Louisiana (Estats Units) i amb la companyia farmacèutica suïssa Pa Therapeutics, esprais nasals antiCOVID-19 mitjançant nanomaterials de carboni i clorur de benzalconi.





Per la seva banda, el responsable del Laboratori de Bioquímica Estructural de la UCV, José Gallego, ha explicat que aquest laboratori participa en el consorci internacional COVID19-NMR per combatre la pandèmia del coronavirus juntament amb científics de quinze països.





L'objectiu és caracteritzar l'estructura dels components moleculars de virus, tant ARN com proteïnes, i avaluar la seva possible utilitat com a dianes terapèutiques per al descobriment de nous fàrmacs antivirals. Per a això, utilitzen una tècnica anomenada espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN) que permet obtenir informació atòmica tant de les pròpies biomolècules de virus com de les seves possibles interaccions amb fàrmacs.





Els principals troballes fins al moment han quedat recollits en un estudi publicat per la revista 'Nucleic Acids Research' -que ha rebut la qualificació de excepcional- en el qual també han participat els estudiants predoctorals de la UCV, Jesús Castillo i Álvaro Simba; la investigadora Martina palomina, del Centre d'Investigació Príncep Felip de València; així com investigadors d'Alemanya, Israel, Suècia i els Estats Units.





Sobre altres resultats, a l'estar encara sense publicar, no ha pogut donar més detalls. No obstant, ha assegurat que podem ser optimistes a mig termini, fins i tot a curt termini, fonamentalment perquè "el cicle de replicació té lloc al citoplasma, de manera que serà més fàcil desenvolupar una activitat contra aquest virus que no contra un retrovirus com el de la sida, que forma un reservori inaccessible als antivirals ".





Un altre punt que ha ressaltat és que "la recerca en antivirals hauria de continuar una vegada que l'actual pandèmia finalitzi perquè, si som capaços de trobar antivirals duradors, aquests ens permetran contenir possibles brots epidèmics futurs que estan predits que van a ocórrer. El tractament antiviral sempre ha de ser complementari a la vacunació, el problema és que històricament està molt més endarrerit ", ha comentat.





El rector, José Manuel Pagán, ha incidit en la inauguració de l'acte en què a la "necessària acció per donar resposta a l'emergència que vivim l'acompanyi la reflexió, i què millor lloc per fer aquesta anàlisi que la Universitat, espai de reflexió, investigació, transmissió de coneixement i translació a la societat ", ha sostingut.





En aquest sentit, Pagán ha ressaltat que "la UCV ha sabut veure en aquesta crisi una oportunitat per reforçar la nostra raó de ser com a Universitat. Des del primer moment, vam entendre la necessitat d'oferir-nos a ajudar a pal·liar en la mesura de les nostres possibilitats la greu situació que planava i que, no oblidem, plana sobre nosaltres ", ha assegurat.





En aquest sentit, el rector ha destacat algunes de les accions que durant aquest temps ha dut a terme la UCV per fer front a la Covid-19, com han estat la donació d'EPI i material de protecció a hospitals i centres de salut valencians o posar a disposició de la societat valenciana instal·lacions i personal.





Igualment, ha agraït que l'Hospital de Simulació hagi ajudat a testar nombrosos prototips de respiradors, així com el fet que les Clíniques UCV, en col·laboració amb l'Institut Valencià de Patologia (IVP), estiguin realitzant proves PCR, d'antígens i serològiques a preus socials.