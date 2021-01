VÍDEO: La jove de Sabadell reduïda amb una pistola Taser va rebre sis descàrregues en poc més d'un minut

Foto de @@ cntaitgranada





L'adjunt general del Síndic de Greuges, Jaume Saura, ha recordat en una presentació l'actuació d'ofici del Síndic de Greuges per l'ús d'una pistola elèctrica el 25 de novembre a Sabadell, quan un agent dels Mossos d'Esquadra va reduir amb una tàser a una jove a l'entrada d'un centre mèdic.





A partir de l'anàlisi dels fets, ha explicat que la decisió d'utilitzar aquest tipus de pistola es va ajustar al protocol sobre les situacions on es poden utilitzar aquests dispositius, ja que hi havia un risc a la integritat física de la persona afectada, a terceres persones i a agents, però la descàrrega elèctrica "no va ser adequada ni ponderada".





"Disparar sis vegades a una dona en les circumstàncies en què es trobava no s'ajusta als criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat que han de regir totes les intervencions policials", ha afegit. La noia va rebre les descàrregues en poc més d'un minut.









INFORME





El mes de març de 2016, el Síndic de Greuges va presentar l'informe 'Les pistoles elèctriques com a dotació policial a Catalunya', i la Comissió d'Interior de Parlament de Catalunya va crear un grup de treball que va aprovar 08:00 conclusions que implicaven, entre altres coses, que el Govern dotés als Mossos d'Esquadra de dispositius conductors d'energia com a nova eina de treball, que es elaborés un reglament d'ús de les pistoles i un protocol normalitzat de treball.





L'informe 'Expansió, reglamentació i ús de les pistoles elèctriques entre els policies de Catalunya', que han presentat aquest divendres i que és la continuació de l'informe de 2016, té com a objectiu actualitzar i ampliar les dades disponibles i fer un seguiment de l'ús que s'han realitzat les policies locals d'aquests dispositius.