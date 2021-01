Andorra inicia la fase 2 de vacunació del Covid-19 amb els més grans de 96 anys

Andorra ha iniciat la fase 2 del pla de vacunació de Covid-19 dissenyat pel Ministeri de Salut, i que consta de quatre fases, segons ha explicat el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, en roda de premsa aquest divendres.





Andorra la Vella (EP)





Segons Martínez Benazet, aquesta segona fase s'ha començat "de manera molt discreta", vacunant a alguns majors de 96 anys; aquesta fase 2 s'adreça a persones majors de 70 anys i a cossos especials, com policies i bombers, entre d'altres.





S'ha començat després que s'hagin vacunat els residents en centres sociosanitaris i professionals de la salut, havent reservat les dosis per a aquells que encara no s'han pogut vacunar dels grups de la fase 1.





El ministre de Salut ha explicat que l'avançament de la fase 2 s'ha pogut realitzar obtenint fins a set dosis per cada vial de la vacuna de Pfizer, quan inicialment s'obtenien cinc dosis.





D'aquesta manera, les autoritats sanitàries andorranes calculen que, amb la primera remesa, que va arribar al Principat dimarts de la setmana passada, es podran vacunar fins a 1.300 persones.





871 PERSONES VACUNADES





Martínez Benazet ha comparegut acompanyat de la cap de l'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, responsable de la campanya de vacunacions.





Vidal ha explicat que fins aquest passat dijous s'havien administrat un total de 871 vacunes i que aquesta segona fase s'ha iniciat amb les persones de més de 96 anys i s'anirà estenent cap a edats menors progressivament.





Amb aquesta primera remesa es podran vacunar al voltant de 300 persones dels grups integrats en la segona fase; equivalent a la gent gran de 91 anys, segons ha exposat Vidal.





L'ARRIBADA DE MÉS VACUNES





El ministre de Salut ha assegurat que "anirem rebent vacunes en la mateixa proporció que les anirà rebent Espanya o França"; ho ha dit després de ser preguntat per la possibilitat que la Unió Europea no permeti facilitar a països tercers vacunes fins que hi hagi més dosi.





En aquest punt, Martínez Benazet ha recordat que "la via natural normal" per a proveir-se de vacunes és a través del projecte COVAX, liderat per l'OMS, i pel qual es té notificació i que es rebran dosi de Pfizer aquest febrer i d'Oxford -Astrazeneca durant el primer trimestre.





I ha afegit que l'OMS i altres organismes internacionals el que busquen evitar és que un país es aprovisioni directament tractant amb les farmacèutiques per evitar una situació de "mercadeig" com va passar a l'inici de la pandèmia amb ventiladors i material de protecció individual (mascaretes, guants, i altres).