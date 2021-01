El BBVA llança un dard al Sabadell i afirmen que només analitzaran projectes "que generin veritable valor"

El president de BBVA, Carlos Torres<br>





El president de BBVA, Carlos Torres, considera que la potencial fusió amb Banc Sabadell es va analitzar en el seu moment perquè "podia tenir interès", però les converses van finalitzar i ara "no cal mirar enrere", ha apuntat durant la presentació de resultats de 2020.





"Sabadell va ser un capítol que es va obrir, podia tenir interès i era la nostra obligació analitzar-lo. Tenim un enfocament molt disciplinat en M & A i podia tenir valor, però calia tenir en compte tots els aspectes. Al final no va sortir perquè vam decidir acabar les converses i no cal mirar enrere, cal mirar endavant ", ha assenyalat.





Torres no ha volgut entrar en més detalls sobre aquest assumpte, evitant pronunciar-se sobre la possibilitat de reprendre els contactes si el Sabadell truqués a la porta de BBVA acceptant el preu que inicialment li va oferir. "Són especulacions", ha postil·lat.





El president de BBVA ha assegurat que l'entitat sempre analitza les oportunitats que puguin sorgir en el mercat. "És la nostra obligació, si té sentit estratègic, tractar de fer-ho, tant les compres com les vendes", ha explicat.





En la mateixa línia, el conseller delegat del grup, Onur Genç, ha assegurat davant analistes i inversors que l'entitat no té pressa per gastar el seu excés de capital de 8.000 milions d'euros generat per la venda de la seva filial als Estats Units.





"En això volem ser molt clars. Aquesta disponibilitat de capital que tenim no tenim per què afanyar-nos a gastar-la, el que volem és tenir un projecte on puguem invertir per crear valor. Quan no hem dit que entrarem en una fusió es deu a que estem buscant un projecte que veritablement ens interessi abans d'entrar-hi ", ha explicat.





El conseller delegat de BBVA ha assegurat que l'entitat "no descarta res", però sosté que la venda de la filial a EUA "és un clar senyal" que BBVA només fa allò que li afegeix valor.





Segons ha explicat, BBVA ha estat "un venedor net" en els últims deu anys a causa dels criteris de M & A en els que basa les seves decisions: si troba un projecte en què un altre operador pugui aportar valor a l'actiu, el ven.





A més, els projectes han d'encaixar amb el de BBVA i tenir en compte l'escala, per guanyar en competitivitat. De no trobar un projecte en els mercats en què opera, l'entitat descarta "sortir corrents a buscar fora".





De fet, ha assenyalat que, si no identificar un projecte en el qual valgui la pena invertir l'excés de capital, BBVA podria ampliar les recompres d'accions en el futur o elevar la remuneració a l'accionista.





BBVA i Banc Sabadell van decidir el passat mes de novembre donar per finalitzades les converses sobre una possible fusió, al no arribar a un acord sobre l'equació de bescanvi, 11 dies després de confirmar a l'organisme supervisor que mantenien contactes per a una possible integració.