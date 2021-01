Brussel·les s'equivoca al publicar el contracte amb AstraZeneca i revela el cost estimat de les vacunes

Un descuit de la Comissió Europea al publicar el contracte de compra de vacunes a AstraZeneca ha revelat una sèrie de detalls del mateix que apareixien ocults en un principi, com el cost estimat de la compra de 300 milions de dosis per part del bloc, que ascendeix a 870 milions d'euros.









Brussel·les va publicar una primera versió del document amb moltes parts tapades, que corresponen en gran part a aspectes de l'acord que el laboratori volia mantenir en secret. Però la revista alemanya 'Der Spiegel' es va adonar que part del text esborrat seguia sent visible a la barra de 'Marcadors'. L'Executiu comunitari va corregir aquest error en una versió posterior del document que va pujar al seu web.





El descuit comès amb la primera versió, però, no dóna lloc a conèixer les xifres la taula que s'adjunta a la fi del contracte i en la qual estan detallades les entregues per trimestre que la farmacèutica s'havia compromès a lliurar als estats membres.





Però sí que permet llegir que les dues parts van calcular que el cost estimat de tota l'operació puja a 870 milions d'euros per la compra de les 300 milions de dosis que el club s'havia reservat (a les quals cal sumar-hi la possibilitat d'adquirir altres 100 milions en una etapa posterior).





Així està recollit en l'article 7 de l'acord entre la Comissió Europea i els Estats membres, d'una banda, i la companyia farmacèutica AstraZeneca, per una altra. La xifra no és visible en el text publicat, però es pot comprovar obrint la pestanya de punts a una primera versió del document que Brussel·les va publicar.





L'Executiu comunitari ja havia anunciat que el contracte estipula el pagament per anticipat per part de la institució europea de 336 milions d'euros, de manera que als Estats membres els correspon pagar a laboratori 534 milions.





Aquest càlcul coincideix amb el preu per unitat que es va conèixer fa algunes setmanes, quan una secretària d'Estat de Bèlgica va donar a conèixer per error el preu a pagar per dosi a AstraZeneca.





Cada dosi té un preu de 2,90 euros, dels quals 1,78 euros són pagats pels països i 1,12 euros són a càrrec de l'executiu comunitari.