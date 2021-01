14F. Grau (Cs) es mostra "escèptica" davant el CEO i insisteix que Cs sempre obté més vots

Anna Grau en un míting (EP)





La número 2 de Cs per Barcelona per al 14F, Anna Grau, ha dit que es mostra "escèptica" davant l'enquesta de CEO d'aquest divendres que dóna la victòria d'el 14F a ERC seguit de JxCat i el PSC, i insisteix que Cs sempre ha obtingut molts més vots dels que els donaven les enquestes prèvies als comicis.





En declaracions als periodistes aquest divendres a l'Hospitalet de Llobregat, ha demanat prendre les enquestes "amb prudència" i més tenint en compte que de cara a l'14F, com assegura, es preveu un percentatge d'electors indecisos i desconfiats més alt de l'habitual .





"No només tenim un percentatge d'indecisos més gran del que és habitual, sinó també de desconfiats, que han perdut la il·lusió per la política", ha incidit, de manera que assegura que l'objectiu de Cs per al 14F serà intentar que els electors recuperin la confiança, tornin a abraçar-se, i mirin cap endavant, en les seves paraules.





D'altra banda, Grau ha retret a la Generalitat que està "a la cua d'altres autonomies" en la gestió dels assumptes socials, i ha defensat que si Cs guanya les eleccions lluitarà per la integració social i inserció laboral de les persones amb discapacitat.





Després de visitar al Grup SIFU, un centre especial d'ocupació a l'Hospitalet, ha reivindicat treball competitiu dels grups davant d'un Govern que "havent estat a la part alta històricament en aquests assumptes, ara és el fanalet vermell".





"A Catalunya tenim a gent pionera a fer treball inclusiu i competitiu en un mercat cada vegada més exigent amb els valors ètics de les empreses", ha incidit.





SARA GIMÉNEZ





Per la seva banda, la diputada de Cs al Congrés Sara Giménez, que ha acompanyat a Grau en aquesta visita, ha defensat que la formació taronja aposta de manera ferma pel "servei competitiu liderat per persones amb discapacitat" perquè assegura que és possible, i urgeix a garantir el seu accés a la feina ia l'educació.





Ha reivindicat que des Cs l'objectiu és treballar per la inclusió d'aquests col·lectius amb "mesures reals", la igualtat i no discriminació de tots els grups de població i el suport als centres especials d'ocupació.





"Espero que tots els catalans ens donin suport perquè realment el canvi a Catalunya sigui possible. Cal facilitar també el suport a les famílies, que totes les famílies es sentis representades i recolzades", ha afegit.





Finalment, per Giménez el canvi que Catalunya necessita ha de venir "de la mà de la moderació, treballant per l'interès general i mogut per la unitat i la concòrdia", cosa que, segons ha dit, garanteix Cs.