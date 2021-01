14F. ERC guanyaria les eleccions seguit de prop de JxCat i el PSC seria tercer, segons el CEO

Pere Aragonès ((EP)





ERC guanyaria les eleccions catalanes del 14 de febrer amb entre 34 i 35 diputats, seguit de prop per JxCat, que obtindria entre 32 i 34 escons, i el PSC seria tercer amb 26-29, segons l'enquesta electoral de Centre d'Estudis d' 'Opinió (CEO) de la Generalitat.





L'enquesta publicada aquest divendres situa a Cs com a quarta força amb entre 12 i 13 diputats, el PP pujaria fins als 9, la CUP doblaria escons i se situaria amb 8, els comuns baixarien fins als 6-8 diputats, i Vox irrompria al Parlament amb 5-6.





En estimació de vot, ERC aconseguiria el 22% dels suports, mentre que JxCat arribaria al 20,7%; el PSC es quedaria amb el 19,6%; Cs baixaria fins al 9,6%; el PP obtindria el 7%; els comuns el 6,5%; la CUP el 6,2%, Vox un 4,8%; el PDeCAT el 2,3%, un 1% optaria per altres formacions, hi hauria un 0,3% vots en blanc i hi hauria una participació de l'62%.





Respecte a les últimes eleccions del 21 de desembre de 2017, ERC sumaria entre dos i tres escons escalant de la tercera a la primera posició i també pujaria el PSC, que podria augmentar en més de 10 escons passant de la quarta a la tercera plaça, el PP seria el que més pujaria proporcionalment, ja que passaria dels 4 als 9 diputats, a més de Vox que entraria per primera vegada al Parlament, i la CUP doblaria escons de 4 a 8.





JxCat podria mantenir els 34 seients al Parlament però podria baixar fins i tot dos, igual que els comuns, i Cs seria el més perjudicat en aquests comicis passant de la primera a la quarta plaça i baixant més de 20 escons.





POSSIBLES MAJORIES





L'independentisme reeditaria la majoria absoluta a la Cambra catalana --fixada a 68 diputats--, tant en la seva forquilla més baixa (74) com en l'alta (77), i destaca que ERC i JxCat podrien sumar junts en la seva estimació més alta (69), ja que en la més baixa es quedarien a dos escons de la majoria absoluta.





A més, l'independentisme aconseguiria el 51,2% dels vots, complint el seu objectiu de superar el 50% de suports en aquestes eleccions, sumant els suports d'ERC, JxCat, CUP i el PDeCAT.





Així mateix, hi hauria una majoria absoluta alternativa de republicans, socialistes i comuns, encara que només en les estimacions més altes, tot i que és una possibilitat que tant ERC com PSC han rebutjat, i també sumaria la proposta del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, de fer un Govern entre ERC, JxCat, comuns i CUP, que també han descartat aquestes formacions.