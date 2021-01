14F. Illa "sabrà trobar complicitats" amb el municipalisme, assegura Núria Marín

Núria Marín (EP)





La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa socialista de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha confiat que el candidat de PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, "sabrà trobar les complicitats" amb el municipalisme i aprofitar les oportunitats.





Ho ha dit en un acte telemàtic de campanya sobre el municipalisme juntament Illa, el primer tinent d'alcalde de Barcelona i secretari de Política Municipal de PSC, Jaume Collboni, i altres representants del municipalisme socialista.





Marín ha defensat que el PSC és un partit que creu en el municipalisme i que no ha fallat en el moment de prioritzar recursos per a la ciutadania i "suplir allò que la Generalitat no feia", i ha destacat que el Govern central ha estat a la banda de les persones i ha incidit que no sempre ha estat així.





"Hem estat molt sols", ha lamentat, i ha posat en valor el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona als ajuntaments, i ha subratllat que cal treballar des del consens social, polític i institucional.





En la mateixa línia, Collboni ha acusat la Generalitat de no corresponsabilitzar amb els ajuntaments en la gestió de la crisi de la Covid-19 i li ha retret que hagi destinat al voltant de 100 milions d'euros a tots els consistoris catalans, que suposa 17 euros per ciutadà i any, ha dit: "no és raonable, no té cap sentit".