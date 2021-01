14F. Illa contrasta l'acompanyament del Govern central al món local amb la "falta d'iniciativa" de la Generalitat

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha contrastat aquest divendres l'acompanyament que assegura que s'ha fet des del Govern central a el món local amb la "falta d'iniciativa de la Generalitat".





Salvador Illa (EP)





Ho ha dit en un acte sobre municipalisme acompanyat per alcaldes i regidors socialistes, coordinat pel secretari de política municipal del partit, Jaume Collboni.





"Aquests mesos els socialistes hem tingut una actitud responsable de mà estesa, perquè es tracta d'això, de fer un esforç de país. Lamentablement, a Catalunya no s'ha pogut disposar d'un govern que lideri, que generi confiança", ha retret.





Per Illa, el govern d'Espanya no ha mirat en cap moment a una altra banda tal com considera que demostra la inversió a Catalunya: "S'ha dut a terme la major mobilització de recursos públics i ha realitzat el major acompanyament al món local".





Illa, que va ser alcalde de la Roca de Vallès (Barcelona), ha explicat que sap les dificultats per les quals passen els ajuntaments i ha agraït la tasca dels alcaldes i regidors en els últims anys de dificultats.





"Donar-vos les gràcies pels anys duríssims, us heu deixat la pell defensant la convivència", ha expressat el candidat socialista.





Per a ell, és imprescindible "restaurar el principi de confiança trencat amb el món municipal" alguna cosa al que s'ha conjurat si arriba a presidir la Generalitat.