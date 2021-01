Gortázar (CaixaBank) alerta: el problema de les empreses no és la liquiditat sinó la seva viabilitat

Conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar (EP)





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha advertit aquest divendres que ara el problema ja no és la liquiditat de les empreses, com va passar a l'inici de la pandèmia, sinó la viabilitat i solvència de les mateixes.





Ho ha dit durant la roda de premsa de presentació de resultats del 2020, al CaixaBank va registrar un benefici atribuït de 1.381 milions d'euros, al costat del president de l'entitat bancària, Jordi Gual.





CatalunyaPress ha preguntat a Gortázar si cal contínua amb els crèdits ICO. Gortázar creu que ara hi ha poca demanda de liquiditat perquè els crèdits ICO, que segueixen oberts, s'estan utilitzant "molt poc", i ha incidit que la gran majoria van tenir lloc a l'abril i maig de 2020.





"No és un problema de liquiditat. A la fin hem de viure també amb negocis viables i una estructura financera equilibrada per als autònoms i les petites empreses, i a base de deute tots sabem que no és com es pot solucionar un problema", ha afegit.





Ha assenyalat que la liquiditat era molt important en una primera etapa perquè moltes empreses puguin seguir funcionant i ha dit que es va fer "extraordinàriament" bé amb els crèdits ICO.





"Quan mires enrere, això es va fer molt bé, però és una etapa passada, ara en determinats casos pot haver necessitat de liquiditat. Que segueixin obertes, però el que hem de veure és com ens assegurem que els negocis que són viables puguin seguir sent solvents ", ha sostingut.





En aquest sentit, per assegurar aquesta solvència, Gortázar ha apuntat que caldrà dirigir bé les ajudes perquè no podran arribar a tothom, ja que surten de la butxaca de tots els espanyols, en les seves paraules.





"Cal donar les ajudes ben fetes, en això crec que hem de ser imaginatius, i no és tant liquiditat sinó viabilitat i solvència el que més ens ocupa de cara al futur", ha insistit.